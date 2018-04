Steht ein NATO-Austritt bevor? Wechsel in der Struktur der Militärbündnisse. Ein Bündnis der Türkei mit Rußland, China und dem Iran?

Rußlands S-400 Triumf (mit der NATO-Bezeichnung: SA-21 Growler) ist das neueste Langstrecken-Luftabwehrsystem, das im Jar 2007 in Dienst gestellt worden ist. Es wurde dafür geschaffen Flugzeuge, Marschflugkörper und ballistische Raketen, einschließlich Mittelstreckenraketen und Ziele am Boden, zu zerstören. Die S-400 kann Ziele in einer Entfernung von 400 Kilometern und einer Höhe bis zu 30 Kilometern angreifen (TASS, 19. Dezember 2017).

Abgesehen von der Türkei, könnten mehrere EU-Staaten, einschließlich Deutschland, Italien, Griechenland (das bereits militärische Bande zu Rußland geknüpft hat) und auch Bulgarien einen NATO-Austritt in Betracht ziehen.





Die "Annäherung" der Türkei an Rußland hat strategische Gründe. Während sie eine Schlüsselrolle im Mittleren Osten spielt, kontrolliert die Türkei über die Die "Annäherung" der Türkei an Rußland hat strategische Gründe. Während sie eine Schlüsselrolle im Mittleren Osten spielt, kontrolliert die Türkei über die Dardanellen * und den Bosporus auch den marinen Zugang zum Schwarzen Meer (siehe das Bild rechts).

Der Einfluß und die Hegemonie der VS im erweiterten Mittleren Osten

Der Militärstützpunkt des VS-Zentralkommandos in Katar

Bildschirmphoto vom Middle East Monitor, 9. März 2018

Seit dem Beginn der Blockade gegen Katar durch seine arabischen Nachbarn, welche auch Forderungen nach der Schließung von Al Jazeera umfaßt hat, haben hochrangige Persönlichkeiten innerhalb der VS die engen Beziehungen beider Länder hervorgehoben. Die Unterstützung von Katar durch Außenminister, Rex Tillerson, wurde sogar als Grund hinter der Forderung der Vereinigten Arabischen Emirate an Präsident Trump erkannt,Tillerson zu entlassen.

Der Luftwaffenstützpunkt, Incirlik, in der Südtürkei

Zusammenfassung: Mit einer auseinanderbrechenden NATO verlieren Amerikas Kriegsfalken ihr Standbein.

*******

Von Prof. Michel Chossudovsky Übersetzt von31. März 2018,***In diesem Artikel werden wir uns hauptsächlich mit der Absicht eines Mitgliedsstaates, aus der NATO auszutreten, an einem konkreten Fall beschäftigen, namentlich den "" derund ihrer sich entfaltenden Annäherung sowohl in RichtungDie Türkei erwägt einen "", dessen Konsequenzen weitreichend sind. Militärbündnisse müssen neu definiert werden.In Nordsyrien kämpft die Türkei wiederum gegen Amerikas Stellvertreter, die kurdischen Streitkräfte, sprich, ein NATO-Mitgliedsland kämpft gegen ein anderes NATO-Mitgliedsland.Rußlands Haltung bezüglich der türkischen Militäroperationen ist unklar. Rußland ist Bündnispartner von Syrien, in das die Türkei, ein Verbündeter Rußlands, einmarschiert ist.Aus einem höheren Standpunkt betrachtet, kooperiert die Türkei aktiv mit Rußland, das kürzlich gelobt hat die Sicherheit der Türkei zu gewährleisten.(Laut der Erklärung des Generalmajors i.R. der Türkischen Luftwaffe, Beyazit Karatas .)Außerdem will Ankara im Jahr 2020, erwerben, während sie sich de facto von dem integrierten VS-NATO-israelischen Luftabwehrsystem lossagt. Es wird behauptet, daß der S-400-Deal Kummer bereitet, "weil die Türkei ein NATO-Mitglied ist, und das [S-400] System nicht in die militärische Architektur der NATO integriert werden kann".Was bedeutet das?Hat das "Schwergewicht" der NATO (hinsichtlich seiner konventionellen Streitkräfte),, während sie ihre Verbindungen zur NATO und dem Pentagon weiterhin aufrechterhält?Möglicherweise zerbricht das Atlantische Bündnis. Wird das zu einer NATO-Austrittsbewegung führen der auch andere NATO-Mitgliedstaaten folgen werden?Laut diplomatischer Quellen, besteht die diesbezügliche Absicht Moskaus im Aufbau bilateraler Beziehungen mit ausgewählten Mitgliedsstaaten aus EU und NATO. Das Ziel ist, zu einer "militärischen Deeskalation" an der Westgrenze Rußlands beizutragen.Mit anderen Worten, würde der Austritt der Türkei aus der NATO einen umgehende Wirkung auf die Land- und Marinestützpunkte der Nato im Schwarzmeerbecken haben, was im Gegenzug die militärischen Möglichkeiten der NATO an Rußlands Türschwelle in Osteuropa, dem Baltikum und dem Balkan beeinträchtigen würde.Unnötig zu erwähnen, daß das Bündnis zwischen Moskau und Ankara der Marine von Rußland und China den Zugang vom Schwarzen Meer ins Mittelmeer über den Bosporus erleichtert.Die Neuausrichtung der Türkei bleibt nicht auf Rußland beschränkt, sondern schließt auch den Iran und Pakistan mit ein, das dabei ist seine militärischen Bande zu den VS zu lösen, während es seine Handels- und Investitionsbeziehungen zu China ausweitet. Pakistan ist, ebenso wie Indien, Vollmitglied in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit * (SOZ).Auch muß die größere Struktur von sowohl militärischen als auch Handels- und Investitionsbündnissen, einschließlich von Schiffahrtsrouten und Pipeline-Korridoren, betrachtet werden.Diese geopolitischen Veränderungen haben der Schwächung des Einflusses der VS im Mittleren Osten, Zentralasien und Südasien gedient.Die Türkei hat ein Zweckbündnis mit dem Iran. Und der Iran wiederum wird nun von einem mächtigen chinesisch-russischen Block unterstützt, was sowohl militärische Zusammenarbeit, strategische Pipelines sowie ausgedehnte Handels- und Investitionsabkommen umfaßt.Im Gegenzug ist nun, durch den Aufbau eines Bündnisses von Katar, Oman und Kuweit mit dem Iran (als auch mit der Türkei), zum Nachteil von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die Einheit von Saudi-Arabien und den Golfstaaten in GefahrSaudi-Arabiens Wirtschaftsblockade gegen Katar hat einen Riß in den geopolitischen Bündnissen geschaffen, was den Einfluß der VS am Persischen Golf geschwächt hat.Der Golf-Kooperationsrat * (GKR) ist, mit der gemeinsamen Unterstützung der Arabischen Emirate und Bahrain von Saudi-Arabien gegen Katar, derzeit tief gespalten. Im Gegenzug erhält Katar Unterstützung aus Oman und Kuwait. Unnötig zu sagen, daß der Golf-Kooperationsrat, der bis vor kurzem noch Amerikas treuester Verbündeter gegen den Iran im Mittleren Osten gewesen ist, sich in totaler Verwirrung befindet.Während die Türkei Truppen in Katar stationiert, hat sie, laut einem Abkommen aus dem Jahr 2014 (in Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium von Katar), den Militärstützpunktin Katar errichtet.Der von den VS in Katar errichtete Luftwaffenstützpunkt, Al Udeid *, ist der größte im Mittleren Osten. Unter dem Befehl des Zentralkommandos der Vereinigten Staaten * (CENTCOM) beherbergt es die Kommandostrukturen sämtlicher VS-Militäroperationen der gesamten Region des Mittleren Ostens und Zentralasiens.Al Udeid – wo einige zehntausend VS-Soldaten stationiert sind – hat eine strategische Rolle in den andauernden Luftangriffen gegen Afghanistan, den Irak und Syrien gespielt.Allerdings gibt es hier einen fundamentalen Gegensatz: Amerikas größter Militärstützpunkt im Mittleren Osten, der das CENTCOM beherbergt, befindet sich in einem Land, das derzeit fest mit dem Iran verbunden ist (sprich, mit einem Gegner von Amerika). AußerdemAls Reaktion auf die Annäherung Katars an den Iran, hat das Pentagon bereits ins Auge gefaßt das Hauptquartier seines Zentralkomnandos .vom Luftwaffenstützpunkt, Al Udeid, (Bild links) auf die 80 km von Riad entfernte Prince Sultan Air Force Base nach Zentral-Saudi-Arabien zu verlegenDie Struktur der die Katar betreffenden Militärbündnisse sind diesbezüglich strategischer Natur.Warum?was hauptsächlich auf seine ausgedehnten maritimen Gasfelder zurückzuführen ist,Bei der Förderung maritimen Erdgases kooperiert der Iranaktiv mit Katar zusammen. Diese maritimen Gasfelder haben strategischen Charakter, da es sich umim Persichen Golf handelt (lesen sie für nähere Einzehelheiten hierzu Michel Chossudovskys Artikel, Middle East and Asia Geopolitical Alliances , vom September 2017 beiIm März 2018 hat Washington, wegen der Annahme, daß Doha mit Gegnern von Amerika, einschließlich Irans und Rußlands, verbündet ist, gefordert die katarische Nachrichtenagentur,, in den VS als " Auslandsagenten *" zu registrieren.Ist dies nicht ein Vorspiel für ein "" unter Leitung von Trumps neu eingesetztem "Kriegskabinett" (in dem Pompeo * das Außenministerium von Tillerson übernommen hat)?Im November 2017 hat der katarische Außenminister, Sheik Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, während eines Besuchs in Washington, vorgeschlagen, daß "Katar die Möglichkeit einer von Saudi-Arabien geleiteten Militäroperation nicht ausschließt". Während diese Option eher unwahrscheinlich ist, ist ein von den VS und ihren saudischen Verbündeten finanzierter "Regime Change" in Doha eine deutliche Möglichkeit.Währenddessen überlegt das Pentagon die Einrichtungen und Soldaten der US Air Force aus vom, in der Südtürkei abzuziehen:Anfang März hat der Sprecher des United States European Command (EUCOM), Johnny Michael, "spekulative" Berichte dementiert, nach denen das VS-Militär seine Operationen auf dem Stützpunkt, Incerlik, reduziert und fügte hinzu, daß alle militärischen Aktivitäten, normal weiterliefen.Einen Tag vor Michaels Äußerungen hat ein Bericht des Wall Street Journal angedeutet, daß die VS die Kampfeinsätze auf dem Stützpunkt massiv reduziert haben und dort über dauerhafte Kürzungen nachdächten. ( Al Jazeera , March 26, 2018)Die Allianz zwischen Washington und Ankara steckt in einer Krise. Die NATO steckt in einer Krise. Im Gegenzug könnte ein NATO-Austritt der Türkei die NATO destabilisieren.Wir befinden uns an einem gefährlichen Scheideweg. Die US-NATO-Militäragenda bedroht die Zukunft der Menschheit.Wie läßt sich der Trend zum Krieg umkehren? Was kann konkret unternommen werden?, zu einer Bewegung, die sich in ganz Europa ausbreitet.Sowohl die europäische als auch die nordamerikanische Friedensbewegung sollte ihre Basiskampagnen konkret auf einenmit dem Blick darauf konzentrieren, die von Washington benötigten Militärbündnisse zu zerbrechen, welche sie zum Erhalt ihrer militärischen Agenda benötigt.Keine einfache Aufgabe. Diese Bewegung wird nicht von den Regierungen ausgehen. Die meisten der staats- und regierungstragenden Köpfe der NATO-Mitgliesdstaaten sind vereinnahmt worden.Außerdem werden die "humanitären Kriege" der VS-NATO von vielen der ( von Unternehmensstiftungen finanzierten *) zivilgesellschaftlichen Organisationen im Westen stillschweigend akzeptiert.Was das bedeutet ist, daß die Friedensbewegung neu aufgebaut werden muß.