Eilmeldung: Trumps Plan: Sollen Millionen Amerikaner für ihr Land sterben, oder steckt Israel dahinter? Wir sind verwirrt

Die Vereinigten Staaten und Rußland stehen am Rande eines Krieges. Die Gefechte könnten jederzeit beginnen

[Anmerkung des Chefredakteurs: Ihre feigen Bemühungen, durch die Nötigung Rußlands zum Versenken der USS Donald Cook (in Militärkreisen als Donald Duck bekannt) einen Krieg zu Gunsten Ihrer Herren in der Organisierten Kriminalität auszulösen, blieben nicht unbemerkt.



In Washington liegen jedem folgende Worte auf der Zunge: ´wann entzieht irgendwer Trump die Unbedenklichkeitsbescheinigung, da er offensichtlich den Verstand verloren hat´´?



Zu viele Menschen sagen ´Amerika ist selber schuld´, und wir müssen endlich die Quittung für Angst und Schrecken erhalten, und wenn Rußland etwas wirklich beherrscht, sind es Arschtritte. Ich gehöre dieser Gruppe nicht an, aber ich verstehe wie sie empfinden, das echte Patrioten beginnen die Vereinigten Staaten zu hassen.



Was ist das für ein surrendes Geräusch? Das ist Thomas Jefferson, der in seinem Grabe rotiert. G]

[Anmerkung des Herausgebers: Es sollte niemanden überraschen, daß Trump versucht Syrien anzugreifen, da dies einer der Gründe dafür ist, warum er im Weißen Haus installiert worden ist – daher kann das VS-Militär zur Erfüllung der ruchlosen Agenda der kriminellen Elite benutzt werden, welche Trump kontrolliert.



Ich schreibe Versuch, weil es keines Falls sicher ist, daß ein solcher Angriff Erfolg haben würde, besonders seit dem letzten Versuch, nach dem Giftgasanschlag unter Falscher Flagge in



In einem enorm komischen ´jetzt reicht´s-Szenario´ hatte Trump die



Laut Berichten aus, Syrien haben russische Flugzeuge bereits damit begonnen die USS ´Sitting Duck´ in niedriger Höhe zu überfliegen, und, sofern das Schiff nicht komplett überholt und mit neuen Systemen ausgestattet worden ist, die gegen die russische Elektroniksysteme immun sind, ist es dazu verdammt erneut außer Betrieb gesetzt zu werden und hilflos vor sich hin zu treiben, ohne irgendwem gefährlich werden zu können.



Denkt die VS-Marine tatsächlich, daß sie dieses Mal davonkommt, und daß ihre Schiffe und Raketen gegen die russischen Elektronikwaffen immun geworden sind?



Vielleicht besteht der ganze Grund dieses VS-Angriffs nicht in einem militärischen Erfolg oder Mißerfolg, sondern vielmehr darin einen scheinbar unvermeidlichen Krieg mit Rußland auszulösen, dessen tatsächliche Möglichkeit deshalb besteht, weil der Kreml über den skurrilen Fall, Skripal, sowie die weiteren Provokationen im Zusammenhang mit dem gefälschten Giftgasanschlag auf Zivilisten in Douma extrem verärgert ist.



BEIRUT, LIBANIN (1:40 A.M.) – VS-Präsident, Donald Trump hat heute Nacht erklärt, daß er bereit ist mit Gewalt auf den gemeldeten Giftgasanschlag in der syrischen Stadt Douma zu reagieren.





"Wir haben eine Menge militärischer Optionen", soll Trump darauf hin erklärt haben, wie Russia Today berichtete.





Von Ian Greenhalgh Übersetzt von9. April 2018,Der VS-Präsident fügte hinzu, daß er bereit sei ohne Zustimmung der Vereinten Nationen (VN) zu handeln.Trump hatte vorher erklärt, daß die syrische Regierung einen "hohen Preis" für die gemeldeten Giftgasangriffe bezahlen würde, allerdings nannte er keine weiteren Details.BEIRUT, LIBANON (1:00 A.M.) – VS-Präsident, Donald Trump, hat damit gedroht, daß die syrische Regierung für den jüngsten Angriff auf Douma, dessen ihre Truppen in Ost Ghouta beschuldigt worden sind, einen "Preis bezahlen" werde.Ähnlich wie bei dem VS-Angriff im vergangenen Jahr, hat ein Kriegsschiff, vom nahegelegenen Zypern aus, Kurs auf die syrischen Hoheitsgewässer genommen.Laut Medienberichten, hat der Lenkwaffenzerstörer, USS Donald Cook, Zypern in Richtung syrischer Gewässer verlassen.Sollten die VS ihren Angriff in den kommenden Stunden beginnen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, daß sie Ziele nahe der Hauptstadt, Damaskus, angreifen.Unter den wahrscheinlichen Zielen der VS-Streitkräfte befinden sich der Flugplatz, Al-Seen, im Umland von Homs, der Luftwaffenstützpunkt, Mezzeh, im Umland von Damaskus und der nahe Damaskus gelegene Flugplatz, Dumayr.Diese drei Militärflughäfen befinden sich nahe Damaskus und werden oft für Luftangriffe über der Region, Ost Ghouta, genutzt.Im vergangenen Jahr hat die VS-Marine zahlreiche Tomahawk-Marschflugkörper auf den Flughafen Al-Seen, im Umland von Homs abgefeuert, der für Washington immer noch als Hauptangriffsziel gelten könnte.BEIRUT, LEBANON (7:25 P.M.) – VS-Präsident, Donald Trump hat erklärt, daß er innerhalb der kommenden 24-48 Stunden entscheiden werde, ob, als Reaktion auf den mutmaßlichen Giftgasangriff in der Stadt Douma, Ziele der syrischen Regierung angegriffen werden.Der amerikanische Präsident hat erklärt, daß er die Entscheidung treffen wird, nachdem er bestimmt hat, wer für den gemeldeten Angriff verantwortlich ist, sollte es sich entweder um die syrische Regierung, Rußland oder den Iran oder um alle gemeinsam handeln.´Hierbei geht es um Humanität und das darf nicht erlaubt werden ... keine der Optionen ist vom Tisch, sagte er in einer Erklärung auf eine Anfrage während einer Beratung im Weißen Haus,Im April 2017 hatte Trump, als Reaktion auf einen, mutmaßlich von syrischen Regierungstruppen verübten,Giftgasangriff auf die Stadt, Chan Schaichun, einen punktuellen Angriff auf den syrischen Luftwaffenstützpunkt Ash-Shayrat in der Provinz Homs befohlen.