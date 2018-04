Die Rolle der Saudis an 9/11

Wird das Verfahren des Jahrhunderts das Verbrechen des Jahrhundeerts aufdecken?

VonÜbersetzt von8.April 2018, Veterans TodayDie Aufdeckung der Rolle Saudi-Arabiens bei den Anschlägen im Jahr 2001 aufzudecken, ist als Angriff auf dieses Land bezeichnet worden. Ein Bezirksrichter in den VS hat den von Saudi-Arabien gestellten Antrag auf Einstellung eines bereits lange anhängigen Verfahrens über Riads Beteiligung an den Anschlägen vom 11. September zurückgewiesen. Richter, George Daniels, aus Manhatten sagte, daß das Verfahren über die Rolle der Saudis bei den Anschlägen "hinreichend begründet" sei. Daniels sagt, daß die von den Angehörigen der Opfer erhobenen Vorwürfe "seinem Gericht eine klare Grundlage für eine Schadensersatzklage unter dem JASTA * gebe". JASTA, was Justice Against Sponsors Of Terrorism Act (Verordnung über Rechtsmittel gegen Sponsoren von Terrorismus) bedeutet, ist im Jahr 2016 verabschiedet worden. Daraufhin hat Präsident Barrack Obama das Gesetz abgelehnt, jedoch hat der Kongreß sein Veto überstimmt und ihm so Gültigkeit verliehen. Es hat Verfahren gegen Staaten, die der Terrorismusunterstützung verdächtigt werden, den Weg geebnet. Mehr als 800 Menschen, die bei den Anschlägen verletzt worden sind oder bei der Tragödie Angehörige verloren, haben vor über einem Jahr Klage gegen Saudi-Arabien erhoben.Die Vereinigten Staaten sind wegen ihrer Unterstützung Saudi-Arbiens beim Krieg gegen den Jemen von rechten Gruppen angegriffen worden, Der Krieg, dessen Beginn sich in dieser Woche zum dritten Mal jährt, Hat die Infrastruktur des Landes zerstört und dort eine humanitäre Katastrophe ausgelöst. Jedoch sind die Vereinigten Staaten zunehmend trotzig und machen keinen Hehl aus ihrer tödlichen Rolle. Die Beteiligung Amerikas sollte sich zunächst auf logistische und geheimdienstliche Unterstützung beschränken, jedoch geht die Beteiligung der VS an dem im März 2015 begonnenen Krieg weit über dieses Maß hinaus. Der VS-Verteidigungsminister, James Mattis, hat zugegeben, daß das amerikanischen Militär sogar die Planung der dortigen Flächenbombardements übernimmt. Die berüchtigt willkürlichen Luftangriffe führen zu einer hohen Anzahl ziviler Opfer. Mattis hat auch neue Details über die Luftbetankung saudischer Kampfflugzeuge durch die VS preisgegeben. Er behauptete, daß diese Art der Unterstützung dabei geholfen hat die Anzahl ziviler Todesopfer zu reduzieren, da die saudischen Piloten sich bei der Auswahl der Ziele nun Zeit nehmen können. Derweil sind tausende Jemeniten vor allem bei Luftangriffen ums Leben gekommen.Der mit dem * versehene Link wurde zusätzlich eingefügt