Der Krake des Faschismus

Ich weiß nicht vor wie vielen Jahren die israelische Regierung einen Untersuchungsausschuß hätte einrichten sollen, um zu erforschen warum die israelische Gesellschaft dem Kraken des Faschismus erlegen ist. Jedoch wäre es inzwischen wahrscheinlich zu spät dafür, weil bereits zu viele Tränen und Blut darüber vergossen worden wären.

In Israel: Faschismus ist klar und deutlich vernehmbar

Khalid Amayreh ist ein in Dura, nahe Hebron lebender palästinensischer Jounalist, dem das Verlassen der West Bank verwehrt wird. Er war über viele Jahre von den israelischen Militärbesatzungsbehörden in seinem Heimatdorf gefangen. Er ist Autor verschiedener Bücher und ist sowohl von israelischen als auch von palästinensischen Behörden mehrfach schikaniert und von letzeren auch inhaftiert worden. *******



DesertPeace ist ein Projekt von Steve Amsel, einem aus Amerika eingewanderten, in Jerusalem lebenden Friedensaktivisten und Menschenrechtlers. Sein Ziel ist die Herstellung eines gerechten und dauerhaften Friedens zwischen Israel und Palästina, während er gleichzeitig seinen weltweiten Kampf gegen Rassismus und für Frieden weiterführt.





Wie aus den mit DesertPeace verbundenen Seiten ersichtlich, besteht die Absicht des Autors darin, den Stimmen der Palästinenser und anderen eine Plattform zu geben, die an ihrem noblen Beweggrund, Gerechtigkeit zu erreichen, teilhaben.