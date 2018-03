Am Rand eines Nuklearkriegs – Paul Craig Roberts

Bitte unterstützen Sie den gefährdeten Erhalt dieses unabhängigen, werbefreien Blogs mit Ihren

Von Dr. Paul Craig Roberts Übersetzt von wunderhaft26. März 2018,Bei Berücksichtigung der Tatsache, daß keinerlei Beweise für den Einsatz irgendein Nervengases noch dessen russischer Herkunft noch dafür, daß Rußland oder gar Putin selbst die Verantwortung tragen, wie von dem durchgeknallten britischen Außenministerium behauptet, ist dieser Vorwurf der denkbar leichtfertigste und unverantwortlichste.Wenn die den Russen jetzt nicht begreifen, daß die einzigen Bedingungen, unter denen sie vom Westen akzeptiert werden, die eines westlichen Vasallenstaates sind, sind sie hoffnungslos verloren und gehen ihrer Vernichtung entgegen. Wenn die proamerikanischen Integrationisten in Rußland die russische Regierung weiterhin paralysieren, ist Rußland am Ende. Es gibt keine größere Bedrohung für Rußland als die proamerikanischen Integrationisten in ihrem eigenen Land.Was wird die nächste politische Inszenierung von einem der Vasallen Washingtons, wie "Groß Britannien", sein? Kann es noch schlimmer kommen? Wenn die russische Regierung realistisch ist, wird sie mit einem Nuklearangriff durch Interkontinentalraketen rechnen. Es gibt keinen anderen Grund für die lange Reihe falscher Anschuldigungen gegen Rußland, außer die unbekümmerten Menschen im Westen auf einen Krieg vorzubereiten. Wenn die russische Regierung nicht begreift, daß Washington den Krieg in ihr Land trägt, gefährdet sie das Überleben Rußlands.Wenn die russische Regierung weiterhin glaubt, daß "die Türen für einen Dialog offenstehen" unterliegt sie einer irreparablen Täuschung. Die mit Belanglosigkeiten beschäftigten Menschen im Westen suhlen sich in ihrer Torheit, während ihre korrupten Politiker ihnen Lügen erzählen. Die Bevölkerungen des Westens sind dermaßen dumm, daß sie nicht den Hauch einer Ahnung von den Konsequenzen der Lügen haben, mit denen sie gefüttert werden.