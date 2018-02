Was die Berichterstattung über den Syrienkrieg verschweigt

"Ich arbeite in einer von Grund auf korrupten Industrie, und ich hasse sie. ... Es gibt ein paar wirklich hervorragende Journalisten da draußen, aber sie leben in einem besetzten Land – so fühlt es sich an. Die Industrie ist ein wahrhaft feindlicher Ort für guten Journalismus, für Journalismus, der die Macht über die Berichterstattung besitzt, worum es, meiner Ansicht nach, im Journalismis ausschließlich geht – das ist der Punkt ... [Aber in der Realität] dreht sich der Journalismus tatsächlich um die Bekräftigung von Botschaften der Mächtigen ... er redet den Menschen ein, daß der Rest von uns den Willen der Milliardäre teilen sollten."

Februar 2018,Später dann, als die Bemühungen um den Sturz der syrischen Regierung während des Jahres 2016 gescheitert sind, haben sich die VS (kurz vor dem endgültigen Ende der Obama-Administration) das Ziel gesetzt die Kurden in Syrien zu unterstützen, die dort ein Kurdistan errichten wollen, was Washington verpflichten würde und der Absicht großer Erdölkonzerne und deren Vertragsnehmern, wie Haliburton, entspräche, Syriens Erdölquellen anzuzapfen und sowohl Erdöl- als auch Erdgaspipelines für hauptsächlich drei VS-Verbündete – Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar – für den weltweit größten Energiemarkt, die EU, zu bauen, um die VS und jene fundamentalistischen sunnitischen Verbündeten in die Lage zu versetzen Rußland von diesem Markt zu vertreiben , auf dem Rußland derzeit der größte Energieversorger ist.Dieses Verschweigen, das die Öffentlichkeit von der Erktenntnis der tatsächlichen Umstände abhalten soll, zeigt sich offen in dem aalglatten Nachrichtenartikel auf Titelseite dervom 9. Februar mit dem Titel, " Kaum zu glauben, aber der Syrienkrieg wird immer schlimmer ", der in der Onlineausgabe den Titel trägt, " Weit von Entspannung entfernt, der Syrienkrieg eskaliert an zahlreichen Fronten ". Dieser halb fiktive Reißer beginnt, wie jeder Kriegsknüller, nicht mit der Erklärung der Umstände, sondern stattdessen mit einem typischen Instrument des Sensationsjournalismus, einer Anekdote (je blutiger und deutlich empörender um so besser, um das Interesse der leichtgläubigen Lesermassen zu fesseln), "". Sicherlich wird jeder Mitleid mit den Babies und ihren Familien aus einem im Krieg bombardierten Krankenhaus haben. Alles was dieser routinierten Einführung folgt, ist dazu gedacht die Leser gegen die syrische Regierung aufzubringen – das ist das Ziel buchstäblich aller "Nachrichten" über diesen Krieg in den VS.Der Artikel läßt die Leser völlig verwirrt mit der Frage zurück, warum das, was geschieht, geschieht. Jedoch ist er mit einem weiteren Artikel verbunden, der den Titel, " Warum tobt der Syrienkrieg immer noch? " trägt. Der Artikel sagt, "Jeder große Konflikt hat seine eigene, auf ihr basierende Logik, welche den Kampf aufrechterhält", und fährt dann mit der Betrachtung der vermeintlichen Kennzeichen dieses "großen Konflikts" fort, die seiner Meinung nach die drei folgenden sind (als mögliche Antworten auf die Frage in der Überschrift des Artikels, "Warum tobt der Syrienkrieg immer noch?" – was soviel bedeutet wie, warum tobt dieser Krieg immer noch, obwohl ISISbesiegt worden ist und daß die Aufgabe, deren weiteren Erhalt alle erwarten, darin besteht die wenigen dort verbliebenen Kämpfer des ISIS und andere Jihadisten zu töten, bevor der vollständige Frieden im Land ohne jegliche Jihadisten wiederhergestellt wird):"1. Assad versus Rebellen""2. Der Kampf gegen den ISIS""3. Türkei versus Kurden"ignorieren denGrund dafür, "Warum der Syrienkrieg immer noch tobt":Das ist, was dieausläßt – verschweigt.Die VS haben gelogen, als die behaupteten, der Hauptgrund ihrer Intervention in Syrien sei die Vernichtung des ISIS, aber gar nichts gegen ISIS in Syrien unternommen haben, bis Rußland am 30. September 2015 um die Kriegsteilnahme gebeten worden ist und sofort damit begonnen hat die Tanklastzüge zu bombardieren, die für den Export und Gewinn von ISIS (und der Türkei) syrisches Öl von den durch ISIS kontrollierten Gebieten in die Türkei transportiert haben. Amerika hatte seit 2012 dafür eingesetzt die syrische Regierung zu stürzen, versucht jedoch nun (unter Trump) Syrien zu zerstückeln und das Öl und genug des syrischen Territoriums zu rauben, um Syrien noch weiter zu zerstören und Rußlands Hauptexportgeschäft lahmzulegen.Allerdings ist dies weder ein Kritikpunkt bei der New York Times noch bei allen anderen Nachrichtenkanälen in den Vereinigten Staaten und der mit ihnen verbündeten Länder. Beispielsweise hat die BBC zum ersten Jahrestag der Bombardierung der vom VS-Regime so genannten Rebellen einen Rückblick unter dem Titel, " Der Syrienkrieg: Wie Moskaus Bombenangriffe sich für Putin bezahlt gemacht haben ", veröffentlicht und darin einen angeblich glaubwürdigen Fachmann mit den Worten zitiert: "Moskau hat sich bemüht die moderaten syrischen Opposition auf dem Schlachtfeld stetig zu zerstören und ausschließlich jihadistische Kräfte im Spiel zu lassen sowie die VS in ein Verhandlungsnetz einzubinden, das über die Amtszeit dieser Regierung [von Obama / Anm. d. Übers.] Bestand hat".Das genaue Gegenteil ist der Fall: Das Märchen von der Existenz irgendeiner wesentlich nicht-jihadistischen oder "moderaten" Opposition und vom Vertrauen Washingtons in solche "Moderaten", ist eine grundsätzliche Lüge, an der sich sämtliche Mainstream- und über 90% der "alternativen Nachrichtenkanäle" beteiligen müssen, wenn sie weiterhin veröffentlichen wollen. Milliardäre sind sehr einflußreich. Es gibt Gerüchte über "fabrizierten Konsens", und so sieht fabrizierter Konsens aus. Er wird durch permanentes Lügen, nicht nur der Regierung, sondern auch der Presse, herbeigeführt.Eine brauchbare Regel ist, allem, was Sie lesen zu mißtrauen und zumindest nach Quellenangaben zu suchen und diese selbst zu studieren, um zu sehen ob sie die vermeintlichen Behauptungen tatsächlich unterstützen und zu entscheiden, ob diese Quellen selbst glaubwürdig sind – und sämtliche "Nachrichtenmedien" zu meiden, die nicht auf ihre Quellen verweisen (die Sie nicht in die bequeme Lage versetzen sie auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen), was besonders Fernseh-, Rundfunk- und Druckmedien betrifft. Allein Online-Nachrichten eröffnen intelligenten Lesern die Möglichkeit auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft zu werden prüfen, wenn es sich jedoch um Online-Druckerzeugnisse handelt, wie beim Beispiel der, beruht dies auf reinem Glauben, was sicherlich kein Sorgfältigkeitsnachweis fürwahrheitsgemäße Berichterstattung ist. Aus diesem Grund verweise ich stets entweder direkt auf meine Quellen oder über Artikel, die direkt auf sie verweisen und sie außerdem in ihrem wesentlichen Zusammenhang darstellen, damit sie eindeutig zu verstehen sind.Keine Nachrichtenmeldung kann glaubhafter sein als ihre Quellen es sind. Die meisten "Nachrichten" stammen von Propagandisten. Der Schlüssel für jedes Bildungssystem ist, die Menschen zu lehren allem mit grundlegender Skepsis zu begegnen, aber keine Regierung will ein solches Bildungssystem. Daher ist ehrliche Berichterstattung eine Seltenheit. Jegliche Annahme, daß sie keine Seltenheit darstellt, ist eklatant falsch.Wie der Kolumnist des Guardian, George Monbit, es in einem außergewöhnlichen Ausbruch an Redlichkeit bekannt hat