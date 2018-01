Video: Wladimir Putins Klage gegen die Neue Weltordnung

24. November 2017, Logos Wars

"Mittlerweile glauben fast alle westlichen Länder, daß ein neuer Kalter Krieg geführt wird, und daß, offen gesagt, Sie entschieden haben diesen zu kreieren. Wir beobachten fast täglich russische Flugzeuge, die manchmal wirklich gefährliche Manöver in Richtung des westlichen Luftraums fliegen. Das muß auf Ihren Befehl in geschehen, denn Sie sind der Oberbefehlshaber. Es müssen Ihre Befehle gewesen sein, auf die russische Truppen auf das Territorium eines souveränen Landes entsandt worden sind. Erst auf die Krim und dann, was auch immer in der Ostukraine vor sich geht.



Nun haben Sie ein großes Problem mit der russischen Währung, und sie werden Hilfe, Unterstützung und Verständnis von ausländischen Staaten benötigen, besonders aus dem Westen.



Darf ich Ihnen also sagen - darf ich sie fragen: Würden sie dafür sorgen, diese Gelegenheit wahrzunehmen, um den Menschen im Westen zu sagen, daß Sie nicht die Absicht haben einen neuen Kalten Krieg zu führen, und daß Sie alles in ihrer Macht stehende tun werden, um die Probleme in der Ukraine zu lösen.



Danke"

Danke für Ihre Fragen.



Sie haben erwähnt, daß Rußland seinen Part bei der Entwicklung der Spannungen spielt, die wir derzeit in der Welt beobachten.



Rußland hat seinen Part in dem Bewußtsein gespielt, daß es für seine nationalen Interessen bestimmter eintritt, sofern es die Situation erfordert. In politischer Hinsicht greifen wir niemanden auf der Welt an. Wir marschieren nirgendwo ein. Die Geringschätzung unserer Freunde im Westen entstammt der Tatsache, daß wir nur Folgendes tun: Wir stehen auf für unsere nationalen Interessen. Wir tun nichts, das diese Spannungen in der Welt entfacht.



Lassen Sie mich erklären.



Sie erwähnten unsere Luftwaffe. Das ist geo-strategische Luftfahrt.



Ist Ihnen bekannt, daß Rußland (wie auch die UDSSR) in den 90er Jahren sämtliche strategische Luftfahrt in Form weiterreichenden Patrouillenflüge, sprich im näheren Ausland, völlig eingestellt hat? Wir habe diese Aktivitäten komplett eingestellt. Die Vereinigten Staaten allerdings haben ihre strategische Luftfahrt fortgesetzt, mit Atomwaffen an Bord! Sie haben uns weiterhin eingekreist.



Wozu?



Wovor fürchten Sie sich? Oder warum bedrohen Sie uns?



Wir haben weiterhin keine Patrouillen geflogen, Jahr um Jahr. Das ist erst etwa drei Jahre her, daß wir wieder mit weiterreichenden Patrouillenflügen begonnen haben.



Welche Partei ist hier der Provokateur? Sind wir es?



Wir haben nur zwei Militärstützpunkte im Ausland. Diese befinden sich in Regionen die vom Terrorismus bedroht sind. Eine befindet sich in Kirgisigstan, und nur nachdem Rebellen aus Afghanistan in dieser Region zu operieren begonnen haben. Als Akajew dort Präsident war, wurden von kirgisischen Regierungsbeamten darum gebeten. Die zweite befindet sich in Tadschikistan, auch an der Grenze zu Afghanistan. Es ist doch in in Ihrem Interesse (der Vereinigten Staaten) zu wissen, daß es dort ruhig ist.



Andererseits befinden sich überall auf der Welt US-Stützpunkte. Und Sie sagen mir, daß ich der Aggressor bin? Sind Sie noch bei Verstand?



Was tun die US-Streitkräfte in Europa, einschließlich der Nuklearwaffen? Was tun Sie dort?



Hören Sie...



Unser Militärbudget beträgt, nachdem es im vergangenen Jahr leicht gestiegen ist, etwa 50 Milliarden Dollar im Jahr. Das Militärbudget des Pentagon beträgt annähernd das 10-fache. Ich meine, daß der Kongreß 575 Milliarden Dollar genehmigt hat. Und Sie erzählen mir, daß ich hier der Aggressor bin? Haben Sie überhaupt keinen Verstand?



Stationieren wir unsere Streitkräfte an der Grenzen der Vereinigten Staaten oder an denen anderer Staaten? Ist es die NATO, oder wer ist es, die ihre Basen näher an uns heran bewegt? Militärische Infrastruktur!



Wir sind es nicht.



Hört uns überhaupt jemand zu oder versucht in irgendeiner Form mit uns in Dialog zu treten?



Die wiederholte Antwort, die wir erhalten, lautet, ´Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten´, und, ´jedes Land kann über seine eigenen Sicherheitsmaßnahmen selbst entscheiden´. Na schön, das werden wir tun.



Warum wird uns eben das verboten?



Und schließlich... Zu dem Raketenabwehrsystem.



Wer war es, der aus dem Vertrag ausgetreten ist, der für das gesamte System der internationalen Sicherheit wesentlich war? Sind wir das gewesen?



Nein. Es waren die Vereinigten Staaten. Auf einseitige Art und Weise. Sie haben einfach den Vertrag gekündigt. Und jetzt bedrohen sie uns, indem sie ihre Raketen auf uns richten. Nicht nur von Alaska, sondern auch von Europa aus. In Rumänien, in Polen... Wir sind gleich nebenan!



Und ich bin hier der Aggressor?



Wollen wir fairere Beziehungen? Ja die wollen wir, unter Berücksichtigung unserer eigenen Interessen. Sowohl bezüglich der Sicherheit als auch der Wirtschaft. Über 19 Jahre haben wir Gespräche mit der Welthandelsorganisation geführt und vielen Kompromissen zugestimmt. Nach den Maßgaben der WTO, die beim in die in Stein gemeißelt sind.



Und dann...werde ich heute nicht auf die Ukraine-Frage eingehen. Allerdings denke ich mit meiner Position im Recht zu sein, während der unrecht hat, wir werden sie zum Zweck von Gesprächen offenlassen.



Also sind wir der WTO beigetreten. Dort gibt es Regeln. Unter Verstoß gegen diese Regeln und unter Verstoß gegen das Völkerrecht sind gegen Rußland Wirtschaftssanktionen verhängt worden. Das ist illegal. Sind wir jetzt wieder im Unrecht?



Wir wollen normale Beziehungen entwickeln in Fragen der Sicherheit, des Kampfs gegen der Terror und der Nichtverbreitung von Nuklearwaffen. Wir wollen mit ihnen ebenso in Fragen von Bedrohungen, wie denen durch Drogenhandel, das organisierte Verbrechen und die Ausbreitung von Infektionskrankheiten zusammenarbeiten, einschließlich Ebola, wie wir auch in wirtschaftlichen Belangen mit Ihnen zusammenarbeiten wollen. Solange auch Sie das wollen.

Wir sehen, daß viele euro-atlantische Staaten (der Westen) auf dem Weg sind ihre eigenen Wurzeln, einschließlich ihrer christlichen Wurzeln, welche die Basis der westlichen Zivilisation bilden, zu verleugnen oder zurückzuweisen.In jenen Ländern werden die moralischen Grundlagen und jegliche traditionelle Identität geleugnet - nationale, religiöse, kulturelle und sogar geschlechtliche Identitäten werden geleugnet oder relativiert.Dort wird eine Familie mit vielen Kindern einer homosexuellen Partnerschaft (rechtlich) gleichgestellt. Der Glaube an Gott ist dem Glauben an Satan gleichgestellt.Diese Exzesse und Übertreibungen der politischen Korrektheit in jenen Ländern führen tatsächlich zu der ernst gemeinten Überlegungen Parteien zu legitimieren, die Pädophilie propagieren.Die Menschen in vielen europäischen Staaten schämen sich tatsächlich ihrer Religionszugehörigkeit und fürchten sich sogar über sie zu sprechen.Christliche Feiertage und Feste werden abgeschafft oder "neutral" umbenannt, als ob man sich jener christlichen Feiertage schäme. Mit dieser Methode versteckt man die tieferen moralischen Werte dieser Feste.Und diese Länder versuchen diese Modell anderen Ländern auf der ganzen Welt aufzuzwingen. Ich bin fest davon überzeugt, daß dies einen direkten Weg in die (kulturelle) Degeneration und Primitivität darstellt. Das führt zu einer tiefen demographischen und moralischen Krise im Westen.Was könnte ein besserer Beweis für die moralische Krise einer menschlichen Gesellschaft (im Westen) sein als der Verlust ihre reproduktiven Funktion?Und derzeit können fast alle "entwickelten" westlichen Länder reproduktiv nicht mehr überleben, nicht einmal mit Hilfe von Migranten.Ohne die im Christentum und anderen Weltreligionen verwurzelten moralischen Werte, ohne Regeln und moralische Werte, die seit über tausend Jahren geformt und entwickelt worden sind, werden die Menschen ihre menschliche Würde unweigerlich verlieren (= zu Unmenschen werden).Und wir denken, daß es richtig und natürlich ist, diese moralischen (christlichen) Werte zu verteidigen und zu bewahren.Man muß das Recht jeder Minderheit auf Selbstbestimmung respektieren, aber zur selben Zeit kann und darf kein Zweifel über die Rechte der Mehrheit bestehen.Zur selben Zeit, in der sich dieser Prozeß (im Westen) auf nationaler Ebene ereignet, beobachten wir auf internationaler Ebene Versuche ein unipolares, einheitliches Modell der Welt zu errichten, das die Institutionen des Völkerrechts sowie die nationale Souveränität relativiert und beseitigt. (Putin spricht vom US-Imperium)In solch einer einheitlichen Welt ist kein Platz für souveräne Staaten, Solch eine Welt braucht nur Vasallen.Aus historischer Perspektive würde solch eine unipolare Welt (der USA) die Kapitulation der eigenen Identität und der von Gott geschaffenen Vielfalt bedeuten.Rußland wird auf der Seite jener stehen, die den Standpunkt verteidigen, daß wichtige globale Entscheidungen auf kollektiver Basis getroffen werden müssen und nicht im Interesse nur eines eines einzigen Staates (USA) oder einer Gruppe von Staten (NATO)."