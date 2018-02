Trumps erklärte Strategie zur Besetzung Syriens

Dieser Beitrag enthält, bezüglich der Zukunft Syriens und des Mittleren Ostens, eine der wichtigsten Nachrichten der jüngsten Vergangenheit. Welches Medium hat bislang darüber berichtet? Sie ist schon fast 3 Wochen alt.

David M. Satterfield,





Außerdem sollten sich alle, die diesen Bericht über diese offiziell von der Regierung der Vereinigten Staaten am 11. Januar vor deren Senat abgegebene Stellungnahme, als Nachricht betrachten (und als Nachricht, über welche die existierenden ´Nachrichtenmedien´ in Amerika bisher nicht berichtet haben, geschweige denn sie zu diskutieren), überlegen ihre Abbonements, Zahlungen oder andere Formen der Subventionierung für solche ´Nachrichtenmedien zu kündigen und stattdessen anfangen sich aufrichtigere Medien, wie bspw. das hier vorliegende, wo Sie diese wichtige Nachricht gerade lesen, für deren Finanzierung auszusuchen um nicht der Propaganda und Täuschung jener zu unterliegen, die, woher diese Leute auch kommen, der Öffentlichkeit die wahren Nachrichten (wie diese) vorenthalten. Während die Mainstream Medien und selbst kleinere Ausgaben, die denselben Eigentümern gehören, ´Fake News´ angreifen, berichten sie tatsächlich selbst eine Menge solcher Fake News und verschleiern diesen Umstand vor ihren Abonnenten. Diese Tatsache stellt für all deren Leser und Zuhörer eine Herausforderung dar, alles Menschenmögliche zu tun, um dieses Regime zu überwinden, und hierfür nach Lösungen zu suchen.





Auf alle Fälle steht der vorliegende Bericht, einschließlich seiner Links, und besonders dem Verweis auf den Clip von C-Span, den Nachrichtenmedien der VS und ihrer Verbündeten, ob sie diese wichtige Nachricht seit dem 11. Januar nun ihrer Inkompetenz wegen oder in der Absicht sie zu unterdrücken nicht veröffentlicht haben, kostenlos zur Verfügung, um sie von dieser wichtigen Nachricht in Kenntnis zu setzen. Alle Nachrichtenmedien, die sie von nun an nicht veröffentlichen unterdrücken sie definitiv, und jeder Leser, der sie auf irgendeinem Weg erfährt, weiß mit Sicherheit, daß jenes Nachrichtenmedium diese Nachricht nicht aktiv und vorsätzlich unterdrückt. Alle Nachrichtenmedien sind nun über diesen C-Span-Clip informiert und darauf verwiesen worden, und alle von ihnen wissen von seiner Existenz und können darüber berichten. Und sicherlich wissen alle um seine Wichtigkeit. Es wird also keine Entschuldigung geben nicht darüber zu berichten, zumindest ab jetzt.

VonÜbersetzt von31. Januar 2018,Das sind die Worte einer Stellungnahme des amtierenden stellvertretenden Außenministers für den Nahen Osten sowie des Büros für Außenpolitik im Nahen Osten des VS-Außenministeriums,vom 11. Januar 2018 bei einer Anhörung vor dem außenpolitischen Ausschuß des Senats der Vereinigten Staaten zum Thema, "Die Syrienpolitik der Vereinigten Staaten". Sie ist über diesen Clip von C-Span jedermann zugänglich.Da die Nachrichtenmedien der Vereinigten Staaten über seine Stellungnahme nicht berichtet haben, ist dies Nachricht immer noch aktuell, was bedeutet, daß sie für das amerikanische Volk und alle anderen neu ist, die daran glauben, daß die VS-Medien über alle amerikanischen Nachrichten (wozu diese politische Stellungnahme vor dem VS-Senat sicherlich gehört) berichten, obwohl ihnen über diese nichts berichtet worden ist.