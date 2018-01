Putin: Haben Sie schon "eine Weltkarte" veröffentlicht und "all die US-Militärstützpunkte darauf markiert"?

Wladimir Putin: "Vor Küste Norwegens liegen amerikanische Unterseeboote in ständiger Alarmbereitschaft. Sie sind mit Raketen bewaffnet, die Moskau innerhalb von 17 Minuten erreichen können. Wir aber haben all unsere Stützpunkte vor langer Zeit aufgegeben, sogar die nicht strategischen. Und Sie wollen uns aggressiv nennen?"

"Wir haben haben Überreste unserer bewaffneten Streitkräfte (seit der Sowjetzeit) in Tadschikistan, an der Grenze zu Afghanistan, wo die terroristische Bedrohung besonders hoch ist."



"Dieselbe Rolle übernimmt auch unser Luftwaffenstützpunkt in Kirgisistan, der auch als Antwort auf die Terrorbedrohung dient und nach einem aus Afghanistan geführten Terroranschlag auf Kirgisistan auf Bitten der kirgisischen Behörden errichtet worden ist."



Wir haben unsere Stützpunkte in zahlreichen Regionen der Welt, einschließlich Kuba, Vietnam und so weiter, abgebaut. Das bedeutet, daß unsere Politik in dieser Hinsicht weder, global noch offensiv oder aggressiv ist. Ich fordere Sie auf eine Weltkarte in Ihren Zeitungen zu veröffentlichen und dort alle US-Militärstützpunkte zu markieren. Sie werden den Unterschied erkennen."



"Heutzutage finden in zahlreichen Ländern auf allen fünf Kontinenten US-Militäroperationen statt. Das US-Militär ist der Welt größter Gutsherr mit bedeutenden Militäreinrichtungen rund um den Globus und mit einer bedeutenden Präsenz in Barhain, Dschibuti, der Türkei, Katar, Saudi-Arabien, Kuwait, dem Irak, Afghanistan, dem Kosovo und Kirgisistan, abgesehen von den alteingesessenen Stützpunkten in Deutschland, Japan, Südkorea, Italien und dem Vereinigten Königreich. Einige von ihnen sind ungeheuer groß, wie die Al Udeid Air Force Base in Katar, das vorderste Hauptquartier des United States Central Command, welches kürzlich erweitert worden ist, um 10.000 Soldaten und 120 Flugzeuge zu beherbergen.



"Das United States Central Command (CENTCOM) ist in 20 Ländern in der Region des Mittleren Ostens aktiv, und steigert sein militärisches Training, Terrorbekämpfungsprogramme, logistische Unterstützung und die Finanzierung des Militärs tatkräftig in zahlreichen Nationen.



"Zum jetzigen Zeitpunkt zeigen die Vereinigten Staaten ihre militärische Präsenz in irgendeiner Art in Afghanistan, Barhain, Ägypten, dem Iran, dem Irak, in Jordanien, Kasachstan, Kuwait, Kirgisistan, dem Libanon, Oman, Pakistan, Katar, Saudi-Arabien, Syrien, Tadschikistan, Turkmenistan, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Usbekistan und dem Jemen."

VonÜbersetzt von8. Januar 2018,Putin muß gedacht haben, "Der Herr hat sie in meine Hand überantwortet" (1. Samuel 17:46 / Anm. d. Übers.). Wenn Sie sich die Zeit genommen haben einige der Interviews anzuschauen, die Putin in den vergangenen Jahren gegeben hat, wissen Sie, daß er üblicherweise die Annahme der Neuen Weltordnung bei den Hörnern packt und sie auf ihre Meister zurückwirft. Diese Bewegungen vernichten diese NWO-Agenten politisch und intellektuell, weil jene Leute, bedauerlicherweise, nicht rational denken können oder wollen. Sie geben die praktische Vernunft vorsätzlich auf oder weisen sie zurück, erwarten jedoch im politischen Universum irgendeinen Sinn zu haben!Putin hat den Ansturm der Neuen Weltordnung überlebt, weil er konzentriert ist und seine Ablenker nicht. Er weiß, daß die Weltsicht, aus der sich die Neue Weltordnung bildet philosophisch inkohärent, moralisch abstoßend und wertlos ist. Er weiß auch, daß seine Arbeit als politische Figur darin besteht, die Wahrheit auf eine Weise zu artikulieren, die jeder rational denkende Mensch versteht, und die Wahrheit wirkt sich von selbst aus. Putin war ein Bewunderer des verstorbenen Alexander Solschenizyn, der zutreffend erklärt hat, daß die Wahrheit am Ende siegen wird. Also scheint es, daß Putin es für unterhaltsam hält NWO-Agenten aus der politischen Welt verschwinden zu lassen. Er stellt sie als das bloß, was sie in Wirklichkeit sind: Satanisten, Menschen, die mit Logik und Vernunft nichts zu tun haben und die Moral sowie die politische Ordnungwollen. Es ist an dieser Stelle angebracht seine Antwort an den Interviewer zu wiederholen:"Die Militiärausgaben der Vereinigten Staaten sind höher, als die aller Länder der Welt zusammen. Das gemeinsame Militärbudget ist 10 Mal, notieren Sie das, 10 Mal höher, als das der Russischen Föderation. Russland hat praktisch keine ausländischen Stützpunkte."Tatsächlich betreibt Rußland einen Stützpunkt in Syrien, jedoch ist dies notwendig, um die Vereinigten Staaten dort in Schach zu halten.Offenbar haben die Neocons und die tatsächlichen Machthaber dann aufgehört zuzuhören. In der Tat war es für Putin mit ihnen darüber zu diskutieren, wie mit einem Geldautomaten zu reden. Sie sind gewohnt ihre Ausführungen mit Worten wie diesen einzuleiten: "Wladimir Putin, der ehemaligen KGB..."Das Jahr 2016 war das Jahr, in dem dieses "KGB"-Mantra zum Grundpfeiler des zionistischen oder neokonservativen Diskurses geworden ist. Es war im Jahr 2016, in demeinen Artikel mit dem Titel, "Wladimir Putin läßt den KGB wiederauferstehen", herausgebracht hat.[1] Andere Kanäle. wie diewiederholten dasselbe immer und immer wieder, als ob ständige Wiederholungen irgendein Ersatz für rationale Denken wäre.[2]Aber es war nicht Putin, der sich auf der falschen Seite der Geschichte befand, sondern seine Ablenker. In der Tat wurden seine Aussagen über US-Militärstützpunkte überall auf der Welt von der Realität unterstützt. Linda J. Bilmes von Harvard und Michael D. Intriligator von der University of California haben ein Papier vorgelegt, in dem sie folgendes darlegten:Sagen Sie: War Rußland "an Militäroperationen in allen fünf Kontinenten" beteiligt? Haben die Russen buchstäblich überall auf der Welt Militärstützpunkte? Ernstzunehmende Wissenschaftler wissen, daß Putins politische Position weitaus plausibler ist, als das von den Vereinigten Staaten und der NATO dargelegte Weltbild.Zum Beispiel hat der Militärhistoriker und Akademiker, Andrew J. Bacevich, der Putin nicht einmal mag, erörtert, daß die NATO und die Vereinigten Staaten gegen buchstäblich alle bedeutenden Abkommen, die sie mit Rußland während des Kalten Krieges geschlossen hatten, verstoßen haben.[3] Stephen F. Cohen, von der Princeton- und New York University, sagt ähnliches.[4]Kurz gesagt, ist Putin im Recht, wenn er die Neue Weltordnung und ihre Agenten bloßstellt. Hoffen wir, daß er sie auch in diesem Jahr weiterhin beschämt. [1] Owen Matthews, “Vladimir Putin resurrects the KGB,”, September 28, 2016. [2] David Hoffman, “Putin’s Career Rooted in Russia’s KGB,”, January 30, 2000; Michael Curtis, “Vladimir Putin and the Return of the KGB,”, February 10, 2017; Marc Bennetts, “Russia ‘to revive the KGB’ after Vladimir Putin wins biggest majority,”, September 19, 2016. [3] When Washington Assured Russia NATO Would Not Expand [4] See for example Stephen F. Cohen, “Four Years of Ukraine and the Myths of Maidan,”, January 3, 2018.