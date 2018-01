Der Fokus richtet sich von Trump auf Hillary und das korrupte FBI - Paul Craig Roberts

Dieser wirklich kurze Beitrag hat einen sehr brisanten Hintergrund , da James Comey in seinem abschließenden Bericht, Clintons Verhalten wohl tatsächlich als "grob fahrlässig" beschrieben hat, was eben nicht nur in Deutschland ein strafrechtlich relevanter Begriff ist.

Dr. Paul Craig Roberts

How America Was Lost war stellvertretender Finanzminister und Mitherausgeber des Wall Street Journal. Er war Kolumnist für Business Week, Scripps Howard News Service und Creators Syndicate. Er hatte viele Universitätsprofessuren inne. Seine Internet-Kolumnen genießen weltweites Ansehen. Roberts letzte Bücher sind The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West

und The Neoconservative Threat to World Order .

Von Dr. Paul Craig Roberts Übersetzt von8. Januar 2018,Es ist ans Licht gekommen, daß das FBI die Ermittlungsergebnisse von FBI-Direktor Comey zu Hillary bearbeitet hat, um es so aussehen zu lassen, als sei alles in Ordnung. Comeys Schlußfolgerung, daß Hillary "grob fahrlässig" gehandelt hat, ein Ergebnis, das die Strafverfolgung wegen unsachgemäßen Umgangs mit streng vertraulichen Informationen gerechtfertigt hätte, wurde durch den Begriff "extrem sorglos" ersetzt. Hier können Sie über die Neudefinition lesen: http://thehill.com/policy/national-security/367528-comeys-original-clinton-memo-released-cites-possible-violations Der Vorsitzende des Ausschusses für Inlands- und Regierungsangelegenheiten des US-Senats, Ron Johnson (R, Wis) hat den derzeitigen FBI-Direktor, Chris Wray, gefragt, ob das Dokument umgeschrieben worden sei, um Hillary zu schützen. Senator Johnson ist besonders an den E-Mails interessiert, die zeigen, daß einige FBI-Beamte dazu bestimmt worden waren Trumps US-Präsidentschaft zu verhindern.Hillarys unsachgemäßer Umgang mit streng vertraulichen Dokumenten auf ihrem privatem Server und die darauf folgende erfolgreiche Vernichtung der Beweise ist weit ernster als alles, was Paul Manafort und General Flynn getan haben, denen beiden eine Anklage durch den Sonderstaatsanwalt und ehemaligen FBI-Direktor, Mueller, droht. Die Bemühungen des FBI, Hillary zu schützen und ihre Verbrechen als "Sorglosigkeit" abzutun, stoßen jetzt auf Generalstaatsanwalt Jef Sessions Wiedereröffnung des Falls. Beachten Sie wie das FBI den Fall zunächst manipuliert und sich dann selbst mit den Ermittlungen beschäftigt hat. Eine solch korrupte Behörde sollte abgeschafft werden.Es scheint, als haben Trump und sein Generalstaatsanwalt festgestellt, daß sie um ihre Leben kämpfen und entschieden Muellers Ermittlungen zu gefälschten Verbrechen durch Ermittlungen zu den wahren Verbrechen von Hillary und des FBIs aufzunehmen.Man kann sich nur darüber wundern, warum sie solange gewartet haben. Klugheit scheint nicht das Kennzeichen der Trump-Administration zu sein.Die mit einemversehenen Links wurden zusätzlich eingefügt.