Kurz notiert: Womit zu rechnen ist

Gestelltes Photo für einen gestellten Pressetermin. Sowohl Polizei als auch Opfer sind Krisendarsteller.

nicht jedoch ihre Vergewaltigungen

Ich liebe die Idee von der russischen Einflußnahme. Wir wissen daß die Nachrichten von Medien produziert werden, die alles, was wir hören und sehen zensieren, und die Millionen dafür ausgeben, um jedermann zum Schweigen zu bringen oder zu schmieren, der versucht die Wahrheit zu sagen.



Wenn das nicht funktioniert, funktioniert Mord immer wieder.

Amerika benötigt eine wahre Verfassung, anders als die, die uns die Rothschilds mit ihren föderalistischen Verräter-Freunden gekauft haben. Wir benötigen keine zwei Senatoren für nicht existierende Staaten und wir brauchen kein Wahlmännergremium oder ein Supreme Court. Das sind demokratiefeindliche, royalistische Institutionen, die unter fremder Kontrolle agieren.

Wir müssen die Kontrolle des Internets beenden, zuallererst Googel zerschlagen und Facebook blockieren. Laßt die Leute Telefone kaufen.

Wieso wurde die Errichtung dieses Monopols erlaubt? Wenn unsere unabhängigen Medien gefestigt würden, würde das Internet gänzlich von ihnen übernommen.

Daher muß dieses Rechtssystem, welches die Armen haßt, die Reichen ermächtigt und Amerikaner versklavt, vernichtet werden. Seit die verlogene Verfassung Amerika in die Hände der Rothschilds und der City of London gebracht hat, haben die Reichen und Mächtigen die Gesetze gemacht. Das muß ein Ende haben.

Der leitende Redakteur beim morgendlichen Einkauf im Oktober 2017 in Paris



Gordon Duff ist ehemaliger Marinesoldat aus dem Vietnamkrieg. Er ist pensionierter Veteran und hat sich über Jahrzehnte für die Belange von Veteranen und deren Sichtweisen eingesetzt.





Gordon Duff ist akkreditierter Diplomat und gilt gemeinhin als einer der weltweit führenden Geheimdienstexperten. Er verwaltet der Welt größte private Geheimdienstorganisation und berät sich regelmäßig mit Regierungen, über deren dementsprechende Herausforderungen.



Gordon Duff hat ausgedehnte Reisen unternommen, wird weltweit veröffentlicht und ist regelmäßiger Gast bei Fernseh- und Radiosendungen in mehr als nur "einigen" Ländern. Er ist auch ausgebildeter Koch, Weinenthusiast, begeisterter Motorsportler und auf historische Waffen und deren Restauration spezialisierter Waffenschmied. Geschäftserfahrung besitzt er in der Energie- und Verteidigungstechnologie.



Sein YouTube Kanal ist, wegen angeblicher "Verstöße gegen die YouTube-Community-Richtlinien", gekündigt worden. (Anm. d. Übers)

VonÜbersetzt von29. Dezember 2017,Was wir hier tatsächlich herausgefunden haben ist, daß "Aufpasser"-Organisationen, zumindest einige unter ihnen, Sexualstraftäter allein in den vergangenen Monaten um über 250 Millionen Dollar erpreßt haben. Das ist ein Haufen Geld für Leute, die direkt mit Steve Bannon verbunden sind. Ich liebe Bannon. Es war Bannon, der längst bewiesen hat, daß die Neonazi-Hasser mit der Israel-Lobby an einem Tisch sitzen, von denselben Konzerngeldern leben und dieselben buckligen Politiker decken.Das belegt zwar, daß Amerikaner "zu dumm zum leben" sind, jedoch haben Nixon und Reagan dies lange getan, bevor W. Bush es offiziell zum Ausdruck brachte. Trump ist nur die Glasur auf dem Kuchen.Rußland hatte nie etwas damit zu tun. Amerika wird durch vergiftete Lebensmittel und vergiftetes Wasser, durch in Schulen gelehrte Lügen, durch Google und Facebook, durch MTV, durch die meisten Reality TV Shows (außer der einen, in der die Leute Messer herstellen, die ist ultra-cool) und von einer pseudo-linken Opposition zerstört.Wir benötigen ein vollständig nationales Gesundheitssystem, einen Mindestlohn von 15 Dollar, keine weiteren Ärzteverbände und ein Ende der Versicherungs- und Pharmakonzerne, und die sofortige Schließung der Federal Reserve sowie die weltweite Beschlagnahme der Guthaben ihrer vielen Zentralbanken und die Verurteilung und Inhaftierung derer, die daran beteiligt sind, wie es in anwendbaren Gesetzen vorgeschrieben ist.Wir brauchen eine spezielle Interessengruppe, Amerika. Die Regierung soll tun, was Trump tatsächlich versprochen hat, Grenzen schützen, Handelsnachteile beenden und aufhören sich ins Weltgeschehen einzumischen.Nichts davon hat er wirklich getan.Wir müssen die Militärakademien schließen, das Militär von den Müll-Karrieristen säubern und ein stehendes Heer herausschneiden, sonst nichts. Wir brauchen eine Wehrpflicht für alle, wie es Israel macht. Mir gefällt, was sie tun, es ist schlau.Der Drogenhandel und Drogenkonsum muß aufhören, einschließlich einem Beginn bei den Banken, die mit den Kartellen kooperieren und der Beteiligung der CIA. Drogentests für alle und wöchentlich, beginnend bei Trump und dem Kongreß.Finanzierungsgesellschaften von Zeitungen- und Kabelfernsehsendern müssen zerschlagen und neue Organisationen errichtet werden.Universitäten müssen reorganisiert werden und anfangen wahre Geschichte zu lehren, wahres Recht, wahre Medizin und, das Gefährlichste von allem, wahre Physik.Kohlewasserstoffe müssen verschwinden. Falsche Energiequellen, wie Gemische aus Erdgas, Erdöl und Kohle, sind Betrug. Nichts hiervon wird benötigt, und wenn Sie das noch nicht erkannt haben, kann ich Ihnen auch nicht helfen.Finanzgesetze müssen die Öffentlichkeit vor Banken, Hypothekengesellschaften, Lohndarlehen, Kreditkarten schützen, und vor Tausenden anderen Gaunereien. Organisierte Kriminalität muß geahndet werden.Der Materialismus muß enden. Kinder zu nutzlosen Fressern, Rauchern, Drogennutzern, Sexsüchtigen und stumpfsinnigen Zeitverschwendern gehirnzuwaschen muß aufhören. Hierfür haben wir den Kongreß.Zuallererst muß die derzeitige Form von Polizei und Gefängnissen neu organisiert werden. Es befinden sich Millionen von Menschen hinter Gittern, daß ist unrealistisch. Zudem kontrollieren schwer bewaffnete Gauner als Polizisten unsere Straßen, und einige, sehr gut ausgebildete und lobenswerte Profis, haben wir auch. Polizeibehörden sollen der Allgemeinheit dienen und sie beschützen.Wir müssen damit beginnen uns vorzustellen, daß Amerikaner als Polizisten dienen. Denken Sie über diese Idee nach.Wir brauchen keine bewaffneten Oberherren, wir brauchen Amerikaner, die dafür bezahlt werden anderen zu helfen und manchmal unter Einsatz ihres Lebens. All jenen unter Ihnen, die diese Arbeit, trotz der Sie umgebenden Korruption, ehrenvoll verrichten, danke ich herzlich.Amerikas Justizsystem muß verschwinden. Die Richter werden gewählt, um die Wohlhabenden und Mächtigen zu schützen. Viele von ihnen wissen, was Recht ist, zu viele wissen es nicht.Wir sind nicht länger überlebensfähig, außer denen von uns mit einem Haufen Geld. Wir sehen es unseren Kindern gut gehen, einige sehen wir sterben, an Kriegen, Drogen, Selbstmord, im Gefängnis, an Armut und Hoffnungslosigkeit.Das war unser Geschenk an Amerika. Eine von den Reichen organisierte Revolution, wie die, die Trump an die Macht gebracht hat, muß als das betrachtet werden, was sie ist. Wir ließen die Tür offen, und er spazierte einfach herein.Die mit einemversehenen Links wurden zusätzlich eingefügt.