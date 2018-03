Die vorätzliche Verdummung Amerikas

Das Letzte, was die Elite anstrebt, ist eine informierte, befähigte Öffentlichkeit, die jede Graswurzelbewegung zum Kampf gegen die Regierungstyrannei mobilisiert.





6. Dezember 2017, Global Research

"... die Errichtung einer wahren Weltordnung, einer Ordnung, in der sich die nationale Souveränität der Weltautorität unterordnet...

"Solange das Kind die vergiftete Luft des Nationalismus atmet, kann die Erziehung zu globalem Denken nur prekäre Ergebnisse liefern."

"Die technotronische Ära beinhaltet das allmähliche Entstehen einer kontrollierteren Gesellschaft. Eine solche, von einer Elite beherrschten Gesellschaft wäre zügellos gegenüber traditionellen Werten. Schon bald wird es möglich sein eine fast durchgehende Überwachung aller Bürger geltend zu machen und aktuelle, vollständige Daten zu erhalten die sogar die persönlichsten Information über den Bürger enthalten. Diese Daten werden den Behörden zum unverzüglichen Abruf zur Verfügung stehen."

Und welche Kollateralschäden auch immer entstehen

, von denen die sterben und denen, die zur Finanzierung ihrer Gewohnheiten Straftaten begehen, is es, mit einem privatisierten Gefängnisindustrie-Komplex und einem privatisierten Gesundheitssystem, wieder

ausschließlich

dieselbe Machtelite, die sich am Unglück der Betroffenen labt. Auch hier können sie nur gewinnen.

Joachim Hagopian ist Absolvent von West Point und ehemaliger Offizier der US Army. Aufgrund seiner einzigartigen Erfahrung hat er hat ein Manuskript mit dem Titel, ist Absolvent von West Point und ehemaliger Offizier der US Army. Aufgrund seiner einzigartigen Erfahrung hat er hat ein Manuskript mit dem Titel, “Don’t Let The Bastards Getcha Down” verfaßt. Darin untersucht und beleuchtet er die internationalen Beziehungen der Vereinigten Staaten, Herrschaftsstrukturen und Belange der nationalen Sicherheit. Nach seinem Militärdienst hat er den Mastergrad in klinischer Psychologie erlangt und war über 25 Jahre als zugelassener Psychologe auf dem Gebiet der mentalen Gesundheit tätig. In den vergangenen Jahren hat er sich den Schreiben gewidmet und wurde zu einem Journalisten der alternativen Medien. Sein Blog ist unter http://empireexposed. blogspot. com/ zu erreichen. Auch ist Joachim regelmäßiger Gastautor bei Global Research Sott.net und bei LewRockwell.com.

