´Die REICHEN haben Saison´

Wir leben hier in Amerika in einer Zeit, die mit dem Gilded Age * nicht nur vergleichbar ist, sondern dieses! Die übermäßigen Gehälter der Vorstände der 500 vermögendsten Konzerne übersteigen die Durchschnittslöhne ihrer Arbeiter um das dreihundertfache. Tatsächlich ist die Bezahlung der Vorstände zwischen 1978 und 2014 umgestiegen, während die Durchschnittslöhne ihrer Arbeiter umgestiegen ist. Und das war vor drei Jahren... heute ist es schlimmer! Trotz der verlogenen Wall Street Bailouts, denken viele Amerikaner immer noch, daß die Superreichen es verdienen. Schließlich hat mich mein Freund, Dante, informiert: "Die Reichen zahlen die meisten Steuern." Ach, wirklich? Nun, fahren Sie Tanken und sehen Sie wie viel Steuern Sie bei jeder Füllung zahlen. Rechnen Sie das hoch auf die 99+% von uns und vergleichen es mit der Menge, die die Fraktion der 1% tankt. Wer zahlt mehr dieser Steuern? Oh, und berechnen Sie die eingezogene Mehrwertsteuern für einen Toaster oder Backofen. Für gewöhnlich besitzt jeder Haushalt einen, richtig? Also, multiplizieren Sie das noch einmal und betrachten Sie, wie viele Toaster wir 99+% besitzen, im Vergleich zu unseren superreichen Mitbürgern. Können Sie mir folgen? Unterm Strich:Erinnern Sie sich der Worte des verstorbenen Gouverneurs, George Wallace, aus dem Januar 1963:Nun, für uns Arbeiter ist die Zeit gekommen, uns mit unseren eigenen Mantra einzubringen:Für diejenigen da draußen, die meinen, daß dies ein Ruf nach Kommunismus ist: Tut mir leid. Nein. Für den Autor bedeutet wahrer Sozialismus, daß die bedeutenden Belange, wie das Bankwesen, das Transportwesen, das Gesundheitswesen, Wahlen, die Instandhaltung der Infrastruktur, um nur einige zu nennen,sein sollten. Was dies, unter anderem, bewirken würde ist, kleinen Unternehmen die Möglichkeit zu Wachstum und Entfaltung zu geben. Laßt die Unternehmer in kleinen Unternehmen erfolgreich sein. Stellen Sie sich vor, wennprivaten Kleinunternehmen all ihre Mitarbeiter tatsächlich am Gewinn beteiligen würden. Stellen Sie sich vor, wie die Produktivität wachsen würde, wenn jeder Arbeiter einen solchen Arbeitsplatz hätte und einen Anteil daran hätte.