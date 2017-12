Die NATO will Rußland angreifen und den 3. Weltkrieg entfachen

Offensichtlich mag die NATO Rußland deswegen nicht, weil Rußland das politische und ideologische Klima in Syrien und anderswo minutiös verändert hat. Der stellvertretende Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten, Bob Work, drückte das im letzten Sommer so aus: "Unsere Gegner (Rußland) verfolgen menschliche Operationen, und das erschreckt uns, offen gesagt, sehr."

"Während der Block im Jahr 2014 noch 282 Militärmanöver nahe den russischen Grenzen durchgeführt hat, stieg die Anzahl solcher militärischen Übungen im Jahr 2017 auf 548. Auch sagte er, daß die NATO-Mitgliedsstaaten ihre Überwachungsoperationen nahe Rußland intensiviert hat. ´Wir entstören konsequent alle Versuche die Luft und Seegrenzen Rußlands zu verletzen´, fügte der Verteidigungsminister hinzu."

Offensichtlich mag die NATO Rußland deswegen nicht, weil Rußland das politische und ideologische Klima in Syrien und anderswo minutiös verändert hat. Der stellvertretende Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten (VS), Bob Work, drückte das im letzten Sommer so aus: "Unsere Gegner (Rußland) verfolgen menschliche Operationen, und das erschreckt uns, offen gesagt, sehr." [8]

"Die orthodoxe, einvernehmliche Ansicht des politischen Medienestablishments ist, daß nur Putin die Schuld trägt. Wir selbst sind völlig unschuldig. Wir haben in all den 25 Jahren seit dem Ende der Sowjetunion niemals dazu beigetragen einen Kalten Krieg herbeizuführen. Das stimmt nicht. Aber sobald wir versuchen, das zu erörtern...kommen die Rufe, wie ´Putins Marionette´ oder ´Putins Spion´ ( oder "Putin-Versteher" / Anm. d. Übers.)."





Von Jonas E. Alexis Übersetzt von22. Dezember 2017,In seiner Rede beim Abschlußtreffen des Verteidigungsausschusses sagte Shoigu, daß das Raketenabwehrsystem der Vereinigten Staaten (VS) in Europa in den Stand der ´´ versetzt worden sei. "Die Anzahl der nahe der russischen Grenzen stationierten Soldaten des Blocks ist in drei Jahren von 10.000 auf 40.000 gewachsen", fügte er hinzu.Die NATO hat vom Anbeginn der Zeit versucht Rußland zu nötigen Dummheiten zu begehen.[2] Allein in diesem Jaht hat der stellvertretende Oberkommandierende des strategischen NATO-Kommandos Europa, General Adrian Bradshaw, so pervers wie zusammenhangslos behauptet, das sich Rußland, erstens, in die Wahlen der VS eingemischt habe und das dies, zweitens, eine "Kriegshandlung darstelle".[3]Bradshaw ließ sich hinreißen zu sagen: "Künftige Konflikte ohne wesentliche Cyberelemente sind nur schwer vorstellbar. Es handelt sich nicht nur um die Bedrohung durch einen offenen militärischen Angriff, sondern um eine Reihe anderer Maßnahmen, einschließlich verdeckter paramilitärischer und nicht-militärischer Aktivitäten, von denen einige durch die Arme des russischen Geheimdienstes koordiniert werden. Und wir als NATO müssen unsere Antennen auf die Zeichen dieser Art bestehender, feindlicher Aktivitäten ausrichten.[4]An diesem Punkt ist Bradshaws Logik sehr einfach: Jedes Land, daß sich mit "wesentlichen Cyberelementen" beschäftigt, muß harten Konsequenzen rechnen, die einen Militärputsch und verdeckte Operationen beinhalten können. Rußland soll angeblich die Wahlen in den VS gehackt haben. Hierfür muß es, gemäß dieser Logik, bezahlen.Rußland muß diese Provokation akzeptieren, weil dies das Ende der uns bekannten Neuen Weltordnung beweisen würde. Bradshaw sollte bestimmt besser aus dem Militär ausscheiden, da sein Gedächtnis anscheinend verblaßt. Im Jahr 2012 haben die Vereinigten Staaten gemeinsam mit Israel einen, Stuxnet genannten, Computervirus erschaffen. Warum?NWO-Agentn in Israel und den VS wollten die Nukleareinrichtungen des Iran hacken und ihre Projekte zerstören.[5] Das Programm an sich wurde in Israel entwickelt und getestet.[6] NWO-Agenten haben damit geprahlt, welch guten Job sie gemacht hätten, aber niemand hat gefordert, daß Amerika und Israel für diese Verletzung bombardiert werden sollten."Überall ", berichtete daraufhin selbst die Washington Post, "hat der Angriff fast 1.000 der 6.000 iranischen Zentrifugen zerstört..."[7]Kann General Adrian Bradshaw uns diesen ewigen Widerspruch erklären? Will er uns wirklich alle glauben lassen, daß Rußland tatsächlich der Aggressor ist, während die NATO bereits Abertausend Soldaten entlang der russischen Grenzen stationiert hat? Will er uns erzählen, daß die NATO die Anzahl ihrer Truppen in großen europäischen Ländern nicht erhöht?Sie sehen, daß Leute wie Brasdhaw keinen Sinn machen, weil sie die moralische und politische Ordnung aufgegeben haben und sich an eine grundlegend diabolische Ideologie klammern, die sich auf verschiedenen Wegen manifestieren kann: Verdeckte Operationen, kolossaler Schwindel, komplette Erdichtungen und schlicht offene Lügen.Nun, selbst wenn Rußland die dumme Provokation akzeptiert, daß sie die US-Wahlen gehackt haben sollen, werden die NWO-Agenten als Idioten dastehen. Wie Prof. Stephen Cohen der Princeton Universität es formuliert hat:Cohen hat erneut erklärt: "Dieser Kerl [Putin] gibt mehr Interviews und hält mehr Reden, die alle auf englisch verfügbar sind" und "niemand hat Putin je zugehört". Cohen hat absolut Recht. Und wenn die NWO-Agenten nur ein wenig zuhören, endet das immer damit, daß sie Putins Worte verdrehen, um die Gemüter naiver Beobachter zu vergiften.Beispielsweise, wissen NWO-Organe wie, daß die NATO Rußland seit Jahren gegen sich aufbringt. Aber anstatt über die wesentlichen Tatsachen zu berichten, kommen sie mit absurden Artikeln daher, wie: "Litauen beschuldigt Rußland der ´Simulation eines Angriffs´ auf die NATO durch ein Manöver".[9] Am Ende desselben Artikels lesen wir Folgendes: "Die NATO hat, als Teil einer breiteren Strategie zu ihrer Stärkung, die Rotation von 4.000 Soldaten an ihrer an Rußland grenzenden, östlichen Flanke versprochen."[10]Also, ist das kein Problem? Können Sie sich irgendein Land auf der Welt vorstellen, daß militärische Truppen entlang seiner Grenzen ohne ernsthafte Konsequenzen akzeptiert? (Ja leider. Das sogenannte deutsche Parlament akzeptiert nicht nur alliierte Besatzungstruppen, sondern mittlerweile sogar gewaltbereite Dschihadisten auf seinem vermeintlichen "Staatsgebiet"und lädt sie auch noch ein! / Anm. d. Übers.) Werden die Vereinigten Staaten jemals solch verdeckte Aktivitäten akzeptieren? Was geschähe, wenn Nordkorea nur Hundert Soldaten an Orten wie Hawai stationiert? Würden die Vereinigten Staaten das nicht als Kriegshandlung betrachten?Wenn dem so ist, warum beschuldigt die NATO und andere Organisationen Rußland einer diabolischen Weltsicht, unter der sie selbst zu leben nicht vorbereitet sind? Wen halten die tatsächlich zum Narren?