Ihre Rückkehr zur Wahrheit entlang eines Fadens aus Fakten

“To lead you to an overwhelming question…/Oh do not ask, “What is it?”/Let us go and make our visit.”

– T.S. Eliot, The Love Song of J. Alfred Prufrock

klaren Eindruck zu gelangen

1957 – Der Senator von Massachusetts, John F. Kennedy, hält im Senat eine Rede über die Befreiungsbewegung in Algerien, im Besonderen zur Unterstützung der Befreiung Afrikas und gegen den Kolonialimperialismus. Die Rede verursacht internationale Aufregung, und Kennedy wird von Eisenhower, Nixon, John Foster Dulles und sogar von Liberalen wie Adlai Stevenson heftig angegriffen. In der Dritten Welt wird er bejubelt.

1959 – George H. W. Bush zieht mit seinem Erdölunternehmen – Zapata Offshore – nach Houston, Texas. Eine seiner Bohrinseln, namens Scorpion, wurde im Jahr davor von durch den Golf von Mexiko gebracht und 54 Meilen nördlich von Kuba stationiert.

1960 – Am 17. März genehmigt Präsident Eisenhower das Schweinebucht-Projekt.

1961 – Im Vorgriff auf die drei Tage darauf folgende Amtseinführung Kennedys, läßt die belgische Regierung mit Unterstützung der CIA am 17. Januar den nationalistischen Führer im Kongo, Parice Lumumba, ermorden. Am 13. Februar erhält ein tief bestürzter Kennedy die verspätete telefonische Nachricht über Lumumbas Ermordung.

1961 – April. Über eine Woche vor der von der CIA geleiteten Invasion an der kubanischen Schweinebucht – mit dem Codenamen Zapata Operation – bemerkt die CIA, daß die Sowjets das Datum der Invasion erfahren und Castro darüber informiert haben. Obwohl der CIA-Direktor, Allen Dulles, weiß, daß die Invasion zum Scheitern verurteilt ist, unterrichtet er Kennedy nicht darüber. Als die Invasion scheitert, beschuldigt die CIA Kennedy, der verärgert sagt, daß er "die CIA in tausend Teile zerschlagen und in den Wind streuen" will. Kennedy entläßt Dulles.

1962 –Am 13. Juni kehrt Lee Harvey Oswald, ehemaliger Marinesoldat und mutmaßlicher Verräter, mit einem Kredit des Außemministeriums, welches ihn auch verpflichtet, mit seiner russischen Frau aus der Sowjetunion zurück, um am Hafen in Hoboken, New Jersey, Spas T. Raikin zu treffen, einem Beamten einer alten anti-kommunistischen Organisation mit weitreichenden Geheimdienstverbindungen. Schon bald zieht Oswald ins texanische Dallas, wo er im Auftrag der CIA von deren Agenten und altem Freund von George H. W. Bush, George Morgenschildt, betreut wird.

1963 – Am 10. Juni hält JFK seine berühmte Rede an der American University, in der er ein Ende des, "der Welt durch amerikanische Kriegswaffen aufgezwungenen, Pax Americana" fordert.

1963 – Am 11. Oktober erläßt Kennedy das National Security Action Memorandum 263, das den Abzug von 1.000 Amerikanischen Soldaten aus Vietnam bis zum Ende des Jahres und den Abzug aller Truppen bis zum Ende des Jahres 1965 fordert.

1963 – 2. November. Als Kennedy erfährt, daß sich ein vierköpfiges Team von Schützen zu seiner Ermordung verschworen hat, sagt er seine Reise zu einem Footballspiel der Luftwaffe in Chicago in letzter Minute ab. Die vier werden nie angeklagt oder namentlich genannt, aber der ehemalige Marinesoldat, Thomas Arthur Vallee, wird unter einem Vorwand als zweckentfremdeter Sündenbock verhaftet. Vallee arbeitet in einem Gebäude, von dem aus sich eine Kurve auf der Fahrtroute von Kennedys Auto überblicken laßt.

1963 – Am 22. November wird JFK in Dallas um 12:30 Uhr an einer Kurve angeschossen und stirbt um 13:00 Uhr. Um 13:38 Uhr verkündet Walter Cronkite erstmalig Kennedys Tod. Um 13:45 Uhr telephoniert George H. W. Bush, der sich, eineinhalb Autostunden südöstlich von Dallas, im texanischen Tyler aufhält, mit dem FBI-Agenten, Graham W. Kitchel, um ihn von einem Gerücht zu erzählen, nach dem ein Mann aus Houston, namens James Parrot, von der Ermordung Kennedys bei seinem Aufenthalt in Houston geredet habe (Kennedy ist am Vortag in Houston gewesen). Parrot wird befragt und erscheint unbedenklich. Bush erzählt dem FBI-Agenten, daß er am Abend nach Dallas kommen werde, verschweigt jedoch, daß er am Vorabend schon dort gewesen ist. Um 13:50 Uhr verhaftet die Polizei von Dallas Lee Harvey Oswald im Texas Theatre und beschuldigt ihn des Mordes an dem Polizisten, J. D. Tippet, aus Dallas. Ein paar Minuten nach Oswalds Festnahme und seinem Weg zu den vor dem Eingang wartenden Streifenwagen wird ein zweiter Oswald in dem Theater verhaftet und heimlich aus dem Hintereingang abgeführt. Im Lauf des Tages wird Oswald auch beschuldigt Präsident Kennedy aus dem 6. Stock des Texas School Book Depository von hinter erschossen zu haben. Der tödlich Schuß traf Kennedy jedoch an seiner rechten Schläfe.

1963 – Zwei Tage später wird Oswald im Polizeigebäude von Dallas von Jack Ruby getötet, der behauptet ein Sündenbock zu sein. Zur selben Zeit sagt Lyndon B. Johnson* zu Henry Cabot Lodge: "Ich werden Vietnam nicht verliere".

1963 – Am 29. November verkündet LBJ, die Gründung der Warren Commission, deren wichtigstes Mitglied Allen Dulles ist, der ehemalige, von Kennedy entlassene CIA-Direktor.

1963 – Am 24. Dezember sag Johnson den Generalstabschef: "Machen Sie mich zum Wahlsieger, und Sie können Ihren Krieg haben."

1964 – August. Die betrügereischen Ereignisse am Golf von Tonkin und die Tonkin Resolution*. Der damalige Kommandant der US-Flotte ist George Stephen Morrison, der Vater des Sängers, Jim Morrison, der im Jahr darauf, gemeinsam mit, unter anderen, Frank Zappa, "Papa" John Philips, Davis Crosby und Steven Stills, alle Kinder von Eltern aus dem militärisch/geheimdienstlichen Komplex, zum Laurel Canyon übersiedeln wird. Johnson befiehlt die Bombardierung Nordvietnams. Der Vietnamkrieg beginnt im Herbst.

1964 – September. Die Untersuchungsergebnisse der Warren Comission werden veröffentlicht. Oswald wird zum alleinigen Mörder erklärt, wobei die Erklärung der magischen Kugel der Schlüssel ist.

1966 – In Vietnam wird das Phoenix Program der CIA, ein Geheimdienst-, Ermordungs-, "Pazifizierungs-" und Drogenprogramm organisiert. Es verübt zahllose Morde und begeht Folterungen in ganz Vietnam. Seine organisatorische Struktur wird später zur Struktur der Homeland Security und des "Kriegs gegen den Terror", währen sein modus operandi im Drogenhandel sich mit der Drogenvollzugsbehörde (DEA) zusammenschloß und die Vereinigten Staaten bis zum heutigen Tag mit Drogen überschwemmt.

1967 – Martin Luther King hält seine Rede in der Riverside Church – "Zeit das Schweigen zu brechen" – in der er den Vietnamkrieg verurteile und zum Protest gegen ihn aufruft, während er ihn mit der sozialen, rassistischen und wirtschaftlichen Unterdrückung im in den Staaten in Verbindung bringt. Er sagt, daß die drei verbündeten Teufel des Militarismus, des Rassismus und der wirtschaftlichen Ausbeutung nur gemeinsam gelöst werden können.

1967 – Am 8. Juni greift Israel die USS Liberty in internationalen Gewässern an, wobei 34 Seeleute und Marinesoldaten getötet sowie 171 weitere verwundet werden.

1968 – Am 4. April wird Martin Luther King in Memphis ermordet. Die Behörden schieben den Mord auf James Earl Ray, einen klein-kriminellen Einzelgänger. Später stellt sich heraus, daß King von Regierungskräften in Koordination mit der Polizei von Memphis und der örtlichen Mafia umgebracht worden ist.

1968 – Am 6. Juni wird Senator Robert Kennedy am Scheitelpunkt seiner Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Demokraten ermordet. Der beschuldigte, einsame Mörder, Sirhan Sirhan, stand rechts vor RFK. Keine der Kugeln, die den Senator trafen, stammten aus seiner Waffe. Die Autopsie zeigte, daß Kennedy von einer Kugel von hinten und unten ermordet wurde, die hinter dem rechten Ohr in seinen Schädel eingedrungen ist. Sirhan ist anschließend als einsamer verrückter Schütze verurteilt worden, obwohl viele Zeugen ein Mädchen in einem Polka-Kleid in Begleitung eines Mannes die Hintertreppe des Hotels herunter rennen sahen, die laut riefen: "Wir haben ihn erschossen! Wir haben ihn erschossen" Wir haben Senator Kennedy erschossen!"

1968 – November. Richard Nixon wird, unter dem Versprechen den Vietnamkrieg zu beenden, zum Präsidenten gewählt, nachdem er insgeheim die Friedensgespräche mit Vietnam sabotiert hat. Er hat daraufhin den Krieg fortgesetzt und ihn insgeheim auf Kambodscha und Laos ausgeweitet.

1972 – Am 17. Juni werden fünf Mitarbeiter der CIA uns Veteranen der Schweinebucht-Invasion in den Watergate-Büros des Nationalen Komitees der Demokratischen Partei verhaftet. Sie werden später, gemeinsam mit H. Howard Hunt (CIA) und G. Gordon Liddy, angezeigt. Die Einbrecher wurden von einem Wachmann erwischt, dem aufgefallen war, daß diese versierten Geheimdienstagenten offene Shlösser beklebt hatten, an denen das Klebeband hervorstand.

Wie wir wissen, lieben es Kinder Dinge aufzuspüren, die Punkte zu miteinander zu verbinden, aber oft erschrecken sich Erwachsene vor deren Verknüpfungen und versuchen ihre Punkte zu ignorieren oder bieten ihnen ein paar lächerliche Umschreibungen an. Vielleicht sind wir Erwachsene in unserem Verlangen Verbindungen zu knüpfen den Kindern ähnlich, aber die Gedanken daran erschrecken uns selbst dann, wenn wir uns schon verängstigt und verirrt mitten in einem Propagandawald befinden. Stellen Sie sich vor, wir könnten diese Ängste für eine Weile besänftigen und uns lange genug konzentrieren, um uns entlang des schwachen Leuchtens eines festen Musters zu einer klärenden Geschichte zu tasten, die uns wachrütteln und unser Leben sowie unsere Gesellschaft verändern würde. Ich habe Ihnen hier einen geschichtlichen Bogen gespannt, den Sie vielleicht für langweilig halten. Üben Sie sich in Geduld. Ich könnte schreien, ich könnte brüllen, ich könnte es mit all der klassischen Argumentation und Logik versuchen, die mir "von Natur aus" zufließt. Ich könnte den Besserwisser spielen, Sie amüsieren, versuchen Sie zu provozieren, fluchen, ein Lied singen, mit den Füßen stampfen – oder gar postmodernen Unsinn schreiben. Wie Andre Vltchek sagt, ist es schwer – sagen wir – durchzuhalten, um zu einem klaren Eindruck zu gelangen. Wir versuchen krampfhaft an eine Welt zu glauben, in der wir tatsächlich Kinder sind und BIG Daddy * (Verzeihung, Burl Ives) uns die Wahrheit erzählt hat. Obwohl wir wissen daß es eine Illusion ist. Ich bin offenbar zu mehreren Burl Ives gelangt, jedoch meine ich, daß Urteile das Ergebnis von Fakten sind. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Verfolgen Sie die Knoten. Es sind Beispiele. Es gibt viele weitere.