Die eigenartige Rhetorik der Antifa

Und so werden mitten im Zeitalter des neu aufkeimenden Faschismus‘ pauschal Jahrzente antifaschistischer Arbeit in den Kericht verfrachtet. Die Behauptung, es gäbe gar keinen Faschismus, kann man nur als Witz betrachten.

Diese Autorin ist selbst der grösste Witz. Ihr unsäglicher, vor Unverständnis der tatsächlichen Verhältnisse strotzender Text wird dann in praktisch allen grösseren linken Portalen wiederholt – eine Aktion, wie sie kontraproduktiver nicht mehr sein könnte.

Nichts könnte der “AfD” und ihrer Hetze besser dienlich sein.

Der Kommentar bezieht sich wohl auf den letzten Abschnitt des Artikels, der die Überschrift, " Ein großes Ablenkungsmanöver", trägt, und in dem die Autorin angemessen differenziert und deutlich eben vor jenem "leichtfertigen Gebrauch des Begriffes ´Faschist´" (oder Faschismus) warnt, wie ihn der Kommentator gleich zu Beginn seiner Zeilen verwendet, wenn er vom "Zeitalter des neu aufkeimendem Faschismus" schreibt, ohne zu erklären, was er überhaupt damit meint. Und welche Erfolge die von ihm erwähnten "Jahrzehnte antifaschistischer Arbeit" gebracht haben sollen, erschließt sich wahrscheinlich nur Mitgliedern der Antifa selbst oder mit ihnen sympathisierenden Politikern bei Linken und Grünen. Ob es sich hierbei um brennende Autos, eingeworfene Fensterscheiben, dümmliche (Wahl)Kampfparolen oder die mittlerweile ausufernde Ausländerkriminalität handelt, bleibt unklar.





Zum zweiten Satz des Kommentars:

Die Antifa geht nun gegen eine Waffe in die Offensive, die sich noch in den Händen des Volkes befindet: Das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit.

Eigener BerichtAnalysieren wir kurz, diese Form von Rhetorik, die mittlerweile nicht nur bei Mitgliedern der Antifa, sondern auch bei den meisten Politikern fast aller Parteien gang und gäbe ist, und sich besonders durch ideologisierte, "politisch korrekte Kampfbegriffe" und die hiermit beabsichtigte Diskreditierung politisch Andersdenkender auszeichnet.Daß die Autorin mit keinem Wort behauptet hat, daß es gar keinen Faschismus gäbe, sondern dazu rät zu differenzieren, ist dem Antifanten offenbar gar nicht aufgefallen, und genau hier wird der von der Autorin geforderte offene Dialog mit dem vermeintlichen politischen Gegner unmöglich.Junge, Junge – das muß man sich auf der Zunge zergehen lassen!Und der letzte Satz bringt es dann auf den Punkt:Hiermit bestätigt der vermutlich junge Floskelschmied, den letzten Satz des von ihm geschmähten Artikels von Diana Johnstone, den ich so übersetzt habe:Den allermeisten, wenn nicht allen Mitgliedern der Antifa und leider auch den meisten Politikern fehlen, wie ich in Gesprächen immer wieder festgestellt habe, grundlegende Kenntnisse über wichtige Ereignisse aus dem tatsächlichen Ablauf der Weltgeschichte, die jedoch an Schulen und Hochschulen auch nicht gelehrt, sondern verschwiegen oder ausgelassen werden.Fragen Sie mal einen Politiker Ihrer Wahl, was der erste Karlspreisträger mit der sogenannten "Flüchtlingskrise" zu tun hat. Wahrscheinlich werden Sie nur fragende Blicke ernten.Und leider kann sich sich wohl auch kaum ein Aktivist von so genannten Graswurzelbewegungen oder NGOs der so genannten "Zivilgesellschaft" vorstellen, daß ihre Bewegungen von jenen benutzt, finanziert und gesteuert werden , die sie vorgeben zu bekämpfen.