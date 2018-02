Amerikas "Tiefer Staat": Eine unverantwortliche Schattenregierung

Selbst die Monopole der Medienunternehmen sind Anhängsel des Tiefen Staats, die eng abgesteckte Strategien voranbringen und durch unterlassene Berichterstattung Zensur ausüben; einige der wichtigsten Aspekte, der sich die Zivilisation gegenübersieht. Daher erstaunt es nicht, daß einige dieser wichtigen Belange auch Belange des Tiefen Staates sind.

"Laut "Bild am Sonntag" werden die ukrainischen Sicherheitskräfte von 400 Academi-Elitesoldaten unterstützt. Sie sollen Einsätze gegen prorussische Rebellen rund um die ostukrainische Stadt Slowjansk geführt haben."

"Bezeichnenderweise haben US-Medien die deutschen und russischen Berichte über die Beteiligung von Blackwater in der Ukraine komplett ausgeblendet."

Transformative Aspekte des Tiefen Staates, welche das Gesicht der Gesellschaft verändern, werden als "Ereignisse des Tiefen Staats" beschrieben. Eines dieser Ereignisse, daß unterhalb des Radars der Unternehmensmedien stattgefunden hat, war der "Staatsstreich" der Kanadas ursprüngliche Progressive Conservative Party (PC) in die hybride, "republikanisierte" Conservative Party o Canada renovierte, die von vielen informierten Kanadiern geschmäht wird.Das berüchtigte International Republican Institute (IRI), ein von der USAID finazierter Ableger der CIA, hat den Aufstieg von Stephen Harper ins Amt des kanadischen Premierministers ermöglicht. Die durchgesickerten Caracas-Telegramme bestätigen die Einmischung des IRI in die kanadische Innenpolitik. Diese Einmischung steht wahrscheinlich mit der beispiellosen, und bisher weitgehend ungeklärten, Unterdrückung von Wählern in Verbindung, die unser Land auch weiterhin drangsaliert. (Lesen sie Harper’s Plan Means Canada Will Be Associated With War Crimes Instead of Peacekeeping Der illegale Putsch in der Ukraine , der die demokratisch gewählte Regierung von Viktor Janukowitsch gewaltsam gestürzt hat, ein weiteres strukturelles Ereignis des Tiefen Staats – in diesem Fall ein internationales – verändert das Aussehen der Welt. Details der geheimen Finanzierung des Regime Change sind von den Medienunternehmen, wenn auch nicht vollständig ignoriert, unterdrückt worden. Jedoch wurden einige wesentliche Fakten über den Putsch an sich von den nordamerikanischen Medien vollständig ausgeblendet. Deutsche Medien haben, beispielsweise, angemerkt, daß sich Academi *-Söldner zur Zeit des Berichts auf ukrainischem Boden befanden. Ein beiveröffentlichter Artikel erklärt:Ein anderer Artikel, diesmal vonund mit dem Titel, " Is the West DIRECTLY Responsible for the Massacres In Ukraine? " bestätigt den Artikel desund fügt hinzu, "Tatsächlich scheinen die deutschen Zeitungen zu behaupten, daß amerikaische Söldner die Angriffe der faschistischen Miliz des Rechten Sektors leiten und koordinieren.Schließlich bestätigt ein Artikel von Alex Lantier mit dem Titel, " Blackwater mercenaries direct Kiev regime’s crackdown in Ukraine " auf The World Socialist Website die Behauptungen der oben angegebenen Quellen und fügt hinzu:Und nun tobt, als Resultat eines weiten Spektrums ausländischer Eingriffe durch den tiefen Staat, ein Bürgerkrieg in der Ukraine für den die Täter Applaus erhalten, anstatt verurteilt und bestraft zu werden.