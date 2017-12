Trumps UN-Ansprache für ein Einschreiten gegen nichtexistente Bedrohungen durch Nordkorea und den Iran

*******

VonÜbersetzt von19. September 2017, Global ResearchLaut einer ungenannten Quelle aus dem weißen Haus wird er den Fokus auf "die Sicherheit bedrohende Mächte" legen und:"Offensichtlich ist eine der Haupt-Mächte, die diesbezüglich ausgewählt werden, das Regime Nordkoreas sowie dessen insgesamt destabilisierendes und gefährliches Verhalten und sicherlich auch...der Iran.""Und in diesen beiden, wie auch in anderen Fällen, ergeht ein Appell an andere Nationen, ihren Teil beim Begegnen dieser Bedrohungen zu leisten und zu verstehen, daß Nationen keine Zaungäste der Geschichte sein können.""Und wenn Sie diesen Bedrohungen nicht jetzt entgegentreten, werden sie im Lauf der Zeit nur Kraft sammeln und noch bedrohlicher werden." Venezuela wird, laut der Quelle aus dem weißen Haus, auch angesprochen werden.Fakt ist: Nordkorea, der Iran und Venezuela sind souveräne unabhängige Staaten, die niemanden bedrohen – Krieg ablehnen, Frieden und Stabilität befördern, das genau gegenteilige Verhalten von Amerika und seinen skrupellosen Bündnispartnern.Fakt ist: Das von Israel und anderen bösartigen Verbündeten unterstützte Streben der Vereinigten Staaten nach unangefochtener globaler Dominanz ist die größte Bedrohung der Menschheit – der wichtigste Aspekt, den Trump in seiner Rede vor der Generalversammlung nicht erwähnen wird.Fakt ist: Amerikas geopolitische Strategie benötigt Feinde zur Rechtfertigung eines beispiellosen Militarismus und einer ebensolchen Kriegsführung. Wenn sie nicht vorhanden sind, werden sie erfunden.Trumps Rede mag in einiger Hinsicht der von Georges Bushs Rede zur Lage der Nation aus dem Jahr 2002 ähneln, in der er Nordkorea, den Iran und den Irak als "Achse des Bösen" bezeichnet hat.Im März 2003, hat der Krieg gegen den Irak unter dem Vorwand nicht existierender Massenvernichtungswaffen begonnen. Kriegspläne gegen den Iran waren in Vorbereitung und ähnliche sind für einen Angriff auf Nordkoreas bereitgestellt worden, auch wenn sie bisher nicht umgesetzt worden sind.Trump ist die Geisel kämpferischer Generäle, welche die geopolitische Agenda seiner Administration betreiben. Anstatt ein Anführer des Friedens und der Stabilität zu sein, ist er der neueste einer langen Reihe von Kriegspräsidenten der Vereinigten Staaten – auf zahlreichen Schlachtfeldern im Krieg und mit weiteren Konflikten drohend, was das Risiko einer nuklearen Konfrontation mit Nordkorea, Rußland und/oder China in sich birgt.Trumps Rede vor den Vereinten Nationen wird die Spannungen auf der Welt wahrscheinlich erhöhen, anstatt sie zu mildern. Krieg ist Amerikas bevorzugte geopolitische Strategie. Wer ist der nächste auf ihrer Abschußliste?A.