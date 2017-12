NEO - Kurdistan und der Schleier der Lügen

Genauso inszeniert wie dieses Photo sind die irakischen Kurden

von Gordon Duff, Chefredakteur von VT … in Zusammenarbeit mit New Eastern Outlook, Moskau

Die Vereinigten Staaten haben ein "Sonderangebot" für die Eröffnung einer neuen Bedrohung gegen den Iran. Ein sehr naheliegendes, bei dem Israel in das irakische Kurdistan einmarschieren und Erdogan anschließend die Rechnung für seine Verträge über russische Öl-Pipelines und Atomkraftwerke sowie für seine Garantie der Konfliktvermeidung in Syrien an den Iran und Rußland und den anschließenden Kauf von S-400-Raketen von Rußland präsentiert bekommen würde.

Der Geruch eines Referendums liegt in der Luft

Springen wir, um keine Zeit zu verschwenden, mitten ins Geschehen. Die neue kurdische Nation wird für die Mandanten, die das kurdische Volk durch ihre oligarchische Führung wie Handpuppen bewegt haben, ein "Hans Dampf in allen Gassen" sein. Ja, wir sprechen von riesigen Bankkonten in der Schweiz und langjährigen Verbindungen zu israelischen, amerikanischen, türkischen und saudischen Geheimdiensten.

Die Kolonialisierung des Mittleren Osten wurde nie wirklich beendet. Das Tranchieren von Völkern in verschiedene Staaten, zur Schaffung einer dauerhaften internen Opposition schuf bei der Kontrolle und dem Zugang zu nationalen Ressourcen bereits vorbereitete, gut umgängliche Partner für die spätere westliche "Rekolonialisierung".Die derzeitige Situation ist ein perfektes Beispiel hierfür. Die VS und ihre zwei Hauptverbündete beim Krieg gegen den Terror, Israel und Saudi Arabien, die es nach ihrer gescheiterten Chaos-Katastrophe in Syrien sicherlich auf den Iran abgesehen haben, ersetzen diese nun rasch mit Plan-B, indem sie die Kurden im Irak als neues Kanonenfutter benutzen.Der türkische Verteidigungsminister hat, für den Fall der weiteren Umsetzung des kurdischen Unabhängigkeitsreferendums, gefordert Sanktionen vorzubereiten. Bagdad hat mit militärischen Schritten gedroht, wenn diese Nicht-Kurden betreffen, die gegen das Referendum sind.Wir könnten hier bald die Auslösung eines heißen Kriegs zu sehen bekommen und, wenn nötig, ein von einer fremden Macht orchestriertes Ereignis, um das sicherzustellen. Wie Gordon so gerne zu sagen pflegt: "Willkommen in der realen Welt...20. September 2017, Veterans TodayVielleicht geht es nicht um das kurdische Volk an sich, sondern um etwas anderes? Betrachten wir die bevorstehende Abstimmung und diejenigen, die hinter den Kulissen darin verwickelt sind. Laßt uns beginnen.Das kurdische Referendum ist, vielleicht, ein einmaliges und mißinterpretiertes Ereignis der jüngeren Zeit. Für die Konsumenten von Fake News verlangen die Kurden eine eigene Regierung, ohne die weitere Herrschaft Bagdads. Das ist in der Tat wahr, wenn auch eingeweicht in einander ausschließenden Fakten, Verdrehungen und Spekulationen. In Wahrheit wird der Betrug des Jahrhunderts fortgesetzt.Die Kurden selbst, vielleicht eines der anständigsten und nachsichtigsten Völker der Erde, besitzen einige der wertvollsten Liegenschaften des Planeten. Sie sitzen auf oder in der Nähe von riesigen Erdöl- und Erdgas-Reserven, Pipelinerouten und, was vielleicht noch wichtiger ist, sie könnten zu einer schlangenhaften Nation gemacht werden, die sich von der Nähe des Mittelmeers in Syrien quer durchs Land, durch den Irak hindurch bis in den Iran und an das Kaspische Meer windet.Die Kurden, die nur wünschen, daß ihre über den Globus verteilte Diaspora in eine sichere und stabile Heimat zurückkehrt, werden sich erneut "in der Brühe" wiederfinden. Sie sehen, daß es ohne den Deal zwischen Saddams ehemaligen Baathisten, der, gemeinsam mit saudischem Geld, von General Petraeus aufgebauten Armee, deren Ausbildung durch die CIA und einer Armee von israelischen Beratern, es keinen ISIS im Irak gegeben hätte.Die Hotels von Erbil, und es sind exzellente Hotels, nicht nur das einsame "Erbil International" von vor einem Jahrzehnt, waren nun über Jahre die Heimat für die Teams des ISR (Intelligence/Reconnaissance and Surveillance), die ISIS zu einer Kraft gemacht haben, mit der gerechnet werden muß.Erbil war mit seinem internationalen Flughafen die wahre Hauptstatt von ISIS. Für imaginäre Erdölgesellschaften arbeitende Geschäftsleute gingen dort ein und aus und Sicherheitsbehörden haben sie an "die Front" eskortiert, ihre Erfahrung, ihr High-Tec Equipment, die Augen, Ohren und die strategische Planung für den Islamischen Staat, al-Nusra, die Freie Syrische Armee sowie ebenso für ein Dutzend anderer Gruppen.Schweres Gerät, das nicht von durch die CIA bezahlten Verrätern in der irakischen und syrischen Armee, die Milliarden mit dem Verkauf von militärischer Harware an die Terroristen verdient haben, geliefert worden ist, floß die Webleine herab über das jordanische Akaba, Israel, und Saudi Arabien, aber meistens entlang der Balkanroute durch die Türkei, alles, von Giftgas bis zu Panzerabwehrraketen.Hierhinter steht die nicht eine 20, sondern tausendjährige, wenn nicht längere Geschichte, in der Imperium nach Imperium, wie zunächst Ägypten, das persische Imperium oder die Osmanen und in späteren "Strohfeuern" Spieler wie die Franzosen, die Briten und nun die Amerikaner auf den Mittleren Osten eingeschlagen haben. Kurdistan war, in der 6000 jährigen Geschichte vor den israelitischen Nachzüglern, ursprünglich Sumer und Chaldea, Ur und NiniveWir begreifen die Kurden seit dem 15. Jahrhundert als einzigartige Ethnie, seit ihre wackeligen Beziehungen mit den osmanischen Türken begonnen haben, die heute, 500 Jahre später, auf den Schlachtfeldern im nördlichen Syrien ausgefochten werde.Als der Westen den Mittleren Osten am Ende des ersten großen Krieges aufgeteilt und Organsisationsformen wie die moderne Türkei und das Saudi-Arabische Königreich geschaffen hat, sollte es keine Heimat für die Kurden, ein in der Geschichte herumgestoßenes Volk, mehr geben, ähnlich den Palästinensern im Nachgang des zweiten großen Krieges. Wo die Palästinenser vertrieben und ausgestoßen worden sind, existierten die Kurden als kleiner Dorn an der Seite des türkischen Moloch, bis es für die CIA an der Zeit war sie gegen Saddam ins Spiel zu bringen.Hierbei hat die CIA die Kurdengebiete im Iran infiltriert und im Nachgang an die islamische Revolution von 1979, die für amerikanische Interessen einen schlechten Ausgang hatte, Zwietracht gesät.Israel hat die Kurden für die Infiltration des Irak benutzt, für das Ausspionieren von Saddams Waffenprogrammen und den Erwerb ihres Weges zu den abtrünnigen Stämmen, die später, nachdem Saddam vertrieben war, Schlüsselrollen spielen sollten. Es war Israel, das Saddam nach Kuwait manövriert hat, indem es die amerikanische Billigung für Saddams Übergriff weitergegeben hat, der anscheinend vollständig von Bush 41 gedeckt gewesen ist, zumindest zu seinem Beginn.War das eines der frühen Ereignisse, bei denen das saudisch-israelische Geflecht der Irreführung sein hässliches Gesicht gezeigt hat? Sollte das auch ein Zeichen dafür sein, daß durch die saudisch-israelische sowie die türkische Penetration des US-Außenministeriums und der CIA die amerikanische Außenpolitik übernommen worden ist? War der Aufstieg der Neokons während der späten 1990er Jahre ein weiteres? Was ist mit 9/11?Die heutige "Situation" ist für die Kurden, mit der drohenden Niederlage von ISIS, vielleicht nur ein Ruhepunkt. Wenn Trump von einem ausländischen Geheimdienst kontrolliert wird, ist es dann nicht eher der israelische als der russische? Dient der amerikanische Schachzug, die Kurden nach Deir Ezzor und in direkte Konfrontation mit der Syrisch Arabischen Armee und mit Rußland zu bringen, israelischen Interessen? Ist die gleichzeitige Bemühung Saudi-Arabiens, ihre "guten Posten" für die Glättung des Bruchs zwischen Erbil und Bagdad aufzugeben, nicht ebenso ein wenig zu offensichtlich?Sollten, wenn Amerika unter Trump, wie viele vermuten, ein israelisch-saudischer Satellitenstaat ist, die ausgedehnten Bemühungen von Saudi-Arabien, Israel und den Vereinigten Staaten zur Verwendung eines kurdischen Staates als Plattform für Schritte gegen den Iran und ein Wiedererstarken des Terrorismus in der Region dann nicht feststehen?Wird die von einer EU-Migliedschaft flankierte, verniedlichte und blockierte Türkei Erdogans dies aussitzen, oder wird ein feindliches Bündnis entstehen? Wird ein mit den VS zerstrittenes und schließlich mit Saudi-Arabien entzweites Pakistan die Rolle einer solchen Nation in Afghanistan und ihren negativen Einfluß auf die Sicherheit Pakistans erkennen?Ignorieren wir, bei der Betrachtung der nationalen Interessen und des historischen Kontextes, nicht zu häufig einfache Korruption und Erpressung und die Rolle, die solche Bestrebungen auf der Weltbühne spielt?Viel der "Magie" hinter den Erfolgen des Islamischen Staats bestand exakt aus jener Korruption und Erpressung von irakischen und syrischen Kommandeuren oder gar ganzen Regierungen in Washington, Erbil oder Ankara. Ohne einen größeren "Werkzeugkasten" wird das bevorstehende Referendum möglicherweise nur den Hintergrund für eine weitere Generation von Gemetzeln bieten, das Letzte was das kurdische Volk will.