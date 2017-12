Die verborgenen, berüchtigten Verbrechen von PKK & YPG: Entführung, Mord und Drogenhandel

Erschreckend, wie wenig Menschen sich für diesen Artikel interessieren, der viele, selbst mir neue Hintergrundinformationen enthält (und das will schon was heißen). Allein die Bilder der bewaffneten blutjungen, hübschen Kämpferinnen sind es wert ihn auch zu lesen.

In Syrien besteht das Ziel der PKK darin eine selbst regierte Region im nördlichen Syrien zu errichten, eine Region mit maßgeblich arabischer Bevölkerung.



Wenn PKK-Kämpfer die Grenze in die Türkei überschreiten, werden sie, laut den Vereinigten Staaten und der EU, zu ´Terroristen´, wenn sie jedoch nach Syrien zurückkehren, haben sie sich wunderbarer Weise in ´Guerillakämpfer´ verwandelt, die als grundlegender Bestandteil der Demokratischen Kräfte Syriens einen Krieg für Demokratie führen. Die Realität ist, allerdings, daß die PKK auf der türkischen Seite der Grenze dieselben Methoden anwendet, dieselben Ziele verfolgt und sich großteils auf dasselbe Personal verläßt wie auf der syrischen Seite. Die YPG ist die PKK.

Kindersoldaten: Erzwungene Rekrutierung, Entführung und Mord bei PKK und YPG

Weibliche kurdische Peschmerga (Quelle) Innerhalb von ein paar Jahren haben es die Kurden von nahezu völliger Unbekanntheit in die Schlagzeilen gebracht. Wovon allerdings nicht berichtet wird ist, wie diese Terrorgruppen, unter dem Vorwand eine revolutionäre Unabhängigkeitsbewegung zu sein, zahlreiche Gräueltaten, einschließlich Entführungen und Morde, begangen haben – von ihrer Beteiligung am Drogenhandel ganz zu schweigen.



Die PKK wird von den VS, der EU und der Türkei als Terrororganisation betrachtet



Trotz der verpflichtenden Konvention, rekrutiert die PKK weiterhin Minderjährige

Die PKK hat während des Friedensprozesses Kinder entführt



Die HDP hat die Mütter die ihre Kinder zurückforderten attackiert

Die PKK hat eine Kinder-Abteilung namens YPS-Zarok

Als "verlässlicher Partner" der VS rekrutiert die YPS auch Kinder

Von Sarah Abed Übersetzt von(mit freundlicher Genehmigung der Autorin)A.24. September 2017, THE RABBIT HOLEAbdullah Öcalan, der Führer der PKK, erhielt die Inspiration zur Erschaffung seiner Philosophie, die er "Demokratischen Konföderalismus" nennt, von dem amerikanischen Anarchisten, Murray Bookchin.Die YPG ist ein Zweig der PKK und repräsentiert den Großteil der Demokratischen Kräfte Syriens (SDF).Mit politischer Unterstützung des Westens haben sie an Polularität gewonnen und einen eindrucksvollen Berg an Unterstützung von Anarchisten und Militärveteranen im Westen erhalten, von denen einige den Komfort in ihren Heimatländern verlassen haben, um mit der Gruppe zu kämpfen.Die Verwendung junger, attraktiver Kämpferinnen, als Gesicht der Guerilla, war eines ihrer leistungsfähigsten Marketinginstrumente. Während ihres Kampfs gegen Daesh hat die PKK die Medien mit Bildern dieser jungen "Freiheitskämpferinnen" überschüttet und sie als Marketinginstrument benutzt, um ihr Anliegen von der Bedeutungslosikeit heraus zu Ruhm zu bringen. Einige dieser Kämpferinnen kämpfen unter der Leitung der Vereinigten Staaten in der SDF an der Seite ihrer männlichen Pendants.Stephen Gowans schreibt in seinem superben Artikel, The Myth of the Kurdish YPG’s Moral Excellence (Der Mythos von der moralischen Exzellenz der kurdischen YPG), mehr über dieses Thema:Hier ein Auszug:Kurdische Familien fordern, daß die PKK die Entführung Minderjähriger beendet. Es begann am 23. April 2014, dem Tag an dem die Türkei ihren 91.Nationalfeiertag und den Tag der Kinder beging. Während Kinder in der West-Türkei diesen Ferientag feierten, hat die Kurdische Arbeiterpartei (PKK) in Bezirk Lice bei der Stadt Diyabkir im Osten des Landes 25 Schüler im Alter von 14 - 16 Jahren verschleppt.Obwohl die PKK in den vergangenen sechs Monaten mehr als 330 Minderjährige entführt hatte, war die Familie Bockum die erste in der Region, die ein Zelt in der Nähe ihres Hauses aufstellten und eine Sitzblockade veranstalteten, mit der sie die PKK herausgefordert und im Gegenzug verlangt haben ihren Sohn zurückzuerhalten. Sinan wurde der Familie am 4. Mai zurückgegeben. berichtete über diesem Vorfall von Beginn an sehr detailliert Wie Bebyn Somuk in ihrem Artikel berichtet hat, hat haben PKK und PYD sowohl in den Türkei als auch in Syrien weiterhin Kinder entführt . Sie schrieb: "Wie ich kürzlich für schrieb , begeht die PKK Kriegsverbrechen, indem sie Kinder als Soldaten rekrutieren. Unter den PKK-Milizen, die sich gestern gestellt haben, waren auch einige Kindersoldaten der PKK. Die Photos zeigen deutlich, daß diese Kinder nicht älter als sechzehn Jahre sind. Die türkische Armee hat ein Video der 25 PKK-Milizionäre veröffentlicht , die sich in Nusaybin geschlagen gegeben haben.Auf der ganzen Welt dienen Tausende Kinder als Soldaten in bewaffneten Konflikten. Artikel 38 der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1989 erklärt: "Die Vertragsstaaten treffen alle durchführbaren Maßnahmen, um sicherzustellen, daß Personen, die das fünfzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nicht unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen." Seitdem haben UNICEF und der Sichehreitsrat der Vereinten Nationen Maßnahmen zur Beendigung der Rekrutierung von Kindern in Konflikten und Kriegen ergriffen.Die PKK rekrutiert häufig Kinder, von denen einige erst zwischen 7 und 12 Jahre alt sind. Im Jahr 2010 veröffentlichte die dänische Tageszeitung,, einen Bericht über Kindersoldaten der PKK. Laut diesem Bericht hielten sichIhnen wurde die Lebensgeschichte von Abdullah Öcalan (dem damals inhaftierten Anführer der PKK) erzählt und wie man Waffen und Sprengstoff benutzt.Nachdem der Veröffentlichung des Berichts war die PKK mit harten Reaktionen von Menschenrechtsorganisationen auf der ganzen Welt konfrontiert. Im selben Jahr veröffentlichte UNICEF eine Erklärung, in der sie ihrer "großen Besorgnis" über die Rekrutierung von Kindersoldaten durch die PKK Ausdruck verlieh. Im Oktober 2013 unterzeichnete die PKK, vertreten durch die Kommandeurin der HPG (der militärische Arm der PKK), Delal Amed, die Urkunde zum Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten. Dieses von der NGO, Geneva Call, verfasste Dokument ist dem Respekt bewaffneter nicht-staatlicher Akteure vor internationalen humanitären Normen in bewaffneten Konflikten gewidmet. Trotz dieser Verpflichtung hat die PKK weiterhin Minderjährige rekrutiert.Am 21. März 2013 hat der PKK-Führer Abdullah Öcalan zu einem Waffenstillstand, einschließlich des Abzugs der PKK von türkischem Boden und dem abschließenden Ende des bewaffneten Kampfes aufgerufen. Die PKK verkündete zu gehorchen und erklärte, daß 2013 das Jahr der Entscheidung sein sollte, entweder durch Krieg oder durch Frieden. Aber das ist nicht geschehen. Stattdessen hat die PKK während des laufenden Friedensprozesses, laut türkischen Sicherheitsaufzeichnungen, 2052 Kinder im Alter von 12 - 17 Jahren entführt . Die PKK nahm diese Kinder an sich und bildete sie aus. Allerdings sind diese Kinder , weil sie, bei ihrer Gefangennahme durch türkische Sicherheitskräfte oder ihrer Aufgabe, nicht an irgendwelchen kriminellen Aktivitäten beteiligt waren, von türkischen Gerichten nicht verurteilt worden, sodaß die meisten von ihnen entlassen worden sind. Dies war eine Geste des guten Willens durch den türkischen Staat bezüglich des Friedensprozesses, was auch immer sein Wert ist.Unglücklicherweise haben sich die meisten dieser Kinder nach ihrer Freilassung der YDG-H, der neuen Jugendorganisation der PPK, angeschlossen und damit begonnen in von Kurden bewohnten Städten und Ortschaften illegale oder gewaltsame Handlungen zu begehen. Dann, nach der Wahl am 7. Juni 2015, begann die YDG-H damit Sicherheitskräfte in Städten und Orten wie Cizre oder den südlichen Vierteln von Diyabakir mit schweren Waffen anzugreifen und Schützengräben auszuheben sowie Barrikaden in den Seitenstraßen zu errichten.veröffentlicht am 2. Juli 201Videozusammenfassung: Eine wachsende Anzahl kurdischer Familien in der Türkei fordert die Heimkehr ihrer Kinder, die nach ihren Aussagen von der kurdischen Rebellengruppe, PKK, entführt worden sind. Die PKK bestreitet diese Behauptung, jedoch gerät mit dem Einschreiten des türkischen Premierministers der bereits verzögerte Friedensprozeß unter Druck. Dorian Jones berichtet aus Diyarbakir, der Hauptstadt des mehrheitlich von Kurden bewohnten Südostens der Türkei.Im Mai 2014 haben Mütter aus der gesamten Türkei, deren Kinder von der PKK rekrutiert worden sind, einen Sitzstreik vor dem Gebäude der Stadtverwaltung in Diyarbakir begonnen und die PKK aufgefordert ihre Kinder freizulassen. Die meisten ihrer Kinder sind zu diesem Zeitpunkt zwischen 14 und 15 Jahre alt gewesen. Einige der Familien behaupten, daß ihre Söhne und Töchter gegen ihren Willen verschleppt worden seien. Die von der HDP geführte Stadtverwaltung Diyarkabirs setzte Wasserwerfer ein, um die Mütter auseinanderzutreiben. Der stellvertretende Vorsitzende der HDP, Selahattin Demirtaş, hat sogar behauptet, daß diese Mütter vom türkischen Inlandsgeheimdienst angeheuert worden wären. Trotz des von PPK und HDP ausgehenden Widerstands, setzten die Familien ihren Protest fort, und die Kinder einiger Familien wurden von der PKK freigelassen.Der obige Tweet aus dem Bezirk Yüksekova ist ein Zeugnis der vor Kurzem von der PKK gegründeten Kinderabteilung namens YPS-Zarok (Kind) und trägt den Titel, "Erklärung von den Kindern des Widerstands der YPS-Zarok".Die PYD, der syrische Arm der PKK ist ebenfalls für ihre Rekrutierung von Kindersoldaten bekannt