Offener Brief: Taliban fordern von Trump den Abzug der Vereinigten Staaten aus Afghanistan

15. August, 2017, TEHRAN (Tasnim)

In dem Brief wurden die Vereinigten Staaten zu einem großzügigen Umgang mit den Afghanen aufgefordert, anstatt Krieg zu führen.





"Es scheint ein Fehler historischer Fehler von Teilen ehemaliger Regierungen gewesen zu sein, die amerikanischen Jugend zum Abschlachten von Afghanen entsendet zu haben. Allerdings sollten Sie, als verantwortlicher amerikanischer Präsident, aus den Fehlern Ihrer Vorgänger lernen und Tote und Verwundete bei den amerikanischen Streitkräften in Afghanistan verhindern", zitierte Al Jazeera.

Afghanistan wurde im Jahr 2001 von den Vereinigten Staaten überfallen und wurde zu Washingtons längser Militärintervention seit Vietnam. Es war mit bisher 100 Milliarden Dollar auch die kostspieligste.

"Weder kommen amerikanische Jugendliche auf die Welt, um bei der Durchsetzung der Erlasse von Dieben und korrupten Beamten in den Wüsten und Bergen Afghanistans getötet zu werden, noch würden deren Eltern ihnen die Ermordung von Zivilisten in Afghanistan erlauben", stand in dem Brief.





Die Taliban beschuldigten auch afghanische Politiker und Generäle den Krieg für ihren persönlichen Nutzen in die Länge zu ziehen.

"Eine Menge kriegstreibender afghanische Abgeordnete und Generäle drängen Sie den Krieg in Afghanistan zu verlängern, weil sie ihre militärischen Privilegien zu erhalten suchen, stattdessen sollten Sie jedoch verantwortlich handeln, weil das Schicksal vieler Amerikaner und Afghanen hiermit verbunden ist."



Am Montag sagte der US-Verteidigungsminister, James Mattis, in einer Pressekonferenz, daß alle Optionen für Afghanistan auf dem Tisch liegen und eine davon der vollständige Abzug der Truppen sei.

Trump hat bisher noch keine Strategie für Afghanistan angekündigt, aber Mattis sagte, daß dies sehr, sehr bald geschieht.

Mögliche Pläne umfassen die Entsendung weiterer Tausender Soldaten in den fast 16 Jahre andauernden Konflikt oder das Gegenteil, deren Abzug, und die Stationierung privater Militärunternehmen, um die Afghanen bei der Überwachung der instabilen Sicherheitslage zu unterstützen.

Erik Prince, Gründer des privaten Sicherheitsunternehmens, Blackwater, hat seine privaten Militärstreitkräfte für Afghanistan angeboten und einen Zweijahresplan vorgeschlagen, innerhalb dessen die amerikanischen Truppen, gemeinsam mit einer Handvoll Spezialeinheiten, welche die afghanischen Soldaten im Kampf gegen die Taliban ausbilden und unterstützen, von seiner Armee aus etwa 5.500 Söldnern ersetzt werden könnten.





