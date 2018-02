DIE BRITISH ACCREDETATION REGISTRY - CROWN TEMPLE B.A.R.

Diese knapp 8 Normseiten umfassende Übersetzung behandelt, am Beispiel eines der größten aufgedeckten Skandale in der Geschichte der Vereinigten Staaten, möglicherweise einen Aspekt eines weltweit herrschenden Mißstands, an dem sämtliche Juristen beteiligt, bzw. in ihn verwickelt-, und dem fast alle "gewöhnlichen" Menschen unterworfen sind.

Alle mit einem * gekennzeichneten Links wurden für geschichtlich interessierte Leser hinzugefügt.







BRITISH ACCREDITATION REGISTRY

(Britisches Zulassungsverzeichnis für Juristen)

ARTIKEL XI

_____________________

DER VERSCHWUNDENE DREIZEHNTE VERFASSUNGSZUSATZ IN DER AUSGABE DES AMERICAN STUDIES INSTITUTE VON 1997

JOHN WILKES BOOTH - ERSTER AKT





VonÜbersetzt von4. April 2016,Wann immer jemand einem B.A.R.-Anwalt erzählt, was B-A-R. tatsächlich bedeutet, wird dieser entweder das Thema wechseln, erklären, daß dies nicht der Wahrheit entspricht, oder sie machen BAR zur Abkürzung von BARrister (Rechtsanwalt) oder aber, um ihre Glaubwürdigkeit ad absurdum zu führen, sie behaupten es sei ein Bestandteil von Schleusen, dem beweglichen Tor (Fluttor), das man an Bord eines SCHIFFES passiert. Wer könnte die Intelligenz eines Menschen mehr beleidigen, als ein im Schlamm gründelnder Kleingeldjäger? Sie hassen es zu hören, daß sie unter dem FARA * (Foreign Agents Registratiion Act) stehen.Während den Anfängen der Kolonisierung, wurden die Kolonialisten oft für Verbrechen am König angeklagt, die in der Regel ebenso lächerlich waren wie die heutigen rechtswidrigen Anklagen, die bei der Anwendung des COMMERCIAL CODES (Handelsrecht) durch Agenten der Krone, welche auf lebendige Menschen in Verhandlungen vor Seegerichten Gesellschaftsrechte der Seefahrt oder des HANDELSVERKEHRS anwendenIn den Anfängen haben die Kolonialisten bürgerliche Gerichte gebildet und niemals jemanden wegen absurder Gründe angeklagt, weshalb es dazu kam, daß zu unrecht Beschuldigte zurück nach England transportiert (Transport, die Bewegung von Gefangenen oder Gütern) worden sind, um sich dort vor Gericht zu verantworten. Offensichtlich war dies ein enorm aufwendiges Unterfangen, weshalb etwas daran geändert werden mußte.So wie ausländische Anwälte Mitglieder der IBA sein mußten, um internationale Geschäfte mit den Piraten der Krone schließen zu können und so in die British Accreditation Registry gelockt wurden, mußten die Anwälte hier in Amerika, die sich mit Anklagen gegen zu unrecht Beschuldigten befaßt haben, Mitglied in der B.A.R. gewesen sein. Weil es unmittelbar nach dem Bürgerkrieg immer noch Probleme mit der Crown Temple B.A.R. gab, die behauptete ihre Piraterie auf Menschen anwenden zu können, wurde der gerade geschaffenen Verfassung der allererste Artikel hinzugefügt, der Richtern jedwede Kontrolle bei der Vollstreckung ihrer Macht an lebendigen Menschen entriß. Wenn Sir den 11. Artikel lesen, sehen Sie, daß die Macht der Staatsanwälte weder auf jegliche Rechtsstreitigkeiten noch auf HANDELSREGELUNGEN oder -GESETZBÜCHER angewendet werden konnte."Die Gerichtsgewalt der Vereinigten Staaten soll nicht so ausgelegt werden, daß sie sich auf ein Rechts- oder Billigkeitsverfahren erstreckt, das gegen einen der Vereinigten Staaten von Bürgern eines anderen Staates oder von Bürgern oder Untertanen eines fremden Staates angestrengt oder verfolgt wird."Heutzutage wenden die ausländischen Agenten der B.A.R. HANDELSGESETZE rechtswidrig auf lebende Menschen an und verletzen hiermit ihre eigenen Regeln. Sie behaupten, daß Menschen PERSONEN seinen, was Land-Piraterie, Betrug und Zwangsrekrutierung bedeutet. Das erfüllt den Straftatbestand des Landesverrats. Das Problem ist, daß sie die Waffen haben und die Menschen ihren Status ebenso vergessen haben wie ihre bürgerlichen Gerichte. Welche Schande!"In den frühen 1880er Jahren existierte keine hier gegründete B.A.R. Assosiation auf amerikanischem Boden, allerdings hatte die berüchtigte International B.A.R. Association mit Hauptsitz in London tatsächlich ihre Rechtlichen Tentakeln hier. England stand damals unter der souveränen Autorität von King George III . Das war letztlich der einzige Grund für die Schaffung des Verfassungszusatzes, weil Anwälte oder Rechtsanwälte der B.A.R. die Sicherheit unseres Landes in Stücke gerissen haben.""Die Verordnung einer B.A.R. Association wurde in die Praxis aufgenommen, und im Jahr 1790 von John Quincy Adams zugelassen. Da es zu dieser Zeit keine andere B.A.R. Assosiations im Lande gab, außer der Internationalen B.A.R. Association, die King George III von England unterstand, konnte es sich nur um diese B.A.R. gehandelt haben, der er zugehörig war, und um ihr anzugehören hätte er sich selbst den Titel Esquire geben müssen, den Titel, der den Anwälten oder Juristen vom englischen Königshaus verliehen wurde, einer Position des Adels unterhalb der eines Ritters und oberhalb der eines Ehrenmannes. Außerdem steht das Wort BAR, wie wir gelernt haben, für die Bedeutung BRITISH ACCREDITATION REGISTRY. Hierauf fußt wiederum die BÖSE Verschwörung dieser Verordnungen durch England und die Welt-Bankster, wie die Rothschilds, die Schweiz und sicherlich die vatikanischen Jesuiten, zur Errichtung von B.A.R. Associations, selbst wenn sie in diesem Land als vermeintlich amerikanische B.A.R. Associations, A.B.A. (American Bar Association) betrachtet werden, um die korrupten Praktiken der Welt-Kontrolle durch die Meister des Geldes oder die Welt-Bankster fortzusetzen, die seit Anbeginn der Geschichte für solche Besitznahmen schon immer Anwälte/Händler oder Juristen oder Organe der Rechtsprechung benutzt haben. Mit der Zulassung zu jeder B.A.R. ist automatisch der Erhalt eines Adelstitels in Form jenes Adels verbunden, von dem das englische Volk schon seit den Zeiten des alten England und früherer Jahre überfallen worden ist.""John Quincy Adams war als Mitlgied der englischen, nicht der amerikanischen BRITISH ACCREDITATION REGISTRY durch die Annahme des Titels, Esqiure, ein Adliger unter King George III von England, und genau das ist, was der wahre Artikel XIII, das Gesetz über die Adelstitel, verhindern sollte. John Quincy Adams genügte es nicht Organ der Rechtsprechung zu bleiben, er gierte nach höheren Positionen voller Macht und Erhabenheit. Er hatte, wie sein Vater, ein Auge auf die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten geworfen und war ein Verräter im Schafpelz, ein Untertan der englischen Krone. Dieser Mann hätte niemals die Erlaubnis erhalten dürfen Präsident zu werden."In dem folgende Bericht wird dargestellt wie und warum der Artikel XIII, der dritte und letzte den Bill of Rights hinzugefügte Artikel, tatsächlich ratifiziert worden ist. Dies ist der Grund für die größte aller von der Crown Temple B.A.R. und all ihrer jesuitischen Bankster-Verschwörer in der Welt verbreiteten Lügen bezüglich Amerikas. Dieser Artikel, der Adlige daran gehindert hat treuhänderisch tätig zu sein und die Tatsache, daß der Kongreß sich weigerte die Urkunde für Alexander Levines (Er hatte seinen Namen in Hamilton geändert) Zentralbank zu erneuern, waren die wahren Gründe für den Krieg von 1812.Der 13. Artikel hat, nachdem sie wiederholt gebrochen worden war, schlicht etwas gestärkt, das bereits in der Verfassung enthalten war. Das Verbot öffentlicher Ämter für diese ausländischen Agenten sowie das anscheinend verschleierte, ebensolche Verbot für Christen. Hierfür gibt es triftige und gute Gründe. Amerika war für die Menschen geschaffen worden, aber die Vereinigten Staaten waren ein ausländisches Unternehmen, das für den Konkursfall gegründet worden ist. Die Verfassung war ein Konkursvertrag. Ein " constitutor " ist ein Schuldner (Treuenehmer) oder jemand der die Schulden für jemand anderen übernimmt. Christen ist es gemäß biblischem Gesetz nicht erlaubt Schuldner zu sein. Ein Christ muß Schulden zurückweisen, da er andernfalls einem anderen Herren dienen würde. Ein Christ muß seinem Retter dienen. Der Vatikan und seine Bankster dienen den Schulden, deren Herr Satan ist.Heute sind, wie im Jahr 1886, alle Menschen, die über die rechtswidrige, niemals ratifizierte Verführung zur Sklaverei in die Rechtsstellung als Person genötigt worden sind, zu "US-Bürgern gemäß des 14. Zusatzartikels " geworden. Die hinterlistigen Jesuiten schwafelten die befreiten Sklaven zurück in die Sklaverei, indem sie ihnen mit der Emanzipations-Proklamation * ihr Geburtsrecht entzogen und sie in eine US-Staatsbürgerschaft emanzipierten, womit sie ihre Freiheit, die sie nach ihrer Befreiung besessen hatten, wieder verloren haben. Sie waren als "SCHWARZE" beweglich Sachen betrachtet worden und wurden erneut zu Eigentum. Der Rest der Menschen wurde "WEIß", da sie als SCHULDNER ebenso versklavt worden sind. Abraham Lincoln , auch ein Esquire, war sicherlich ein Agent der Krone. Er war ein Rechtsanwalt/Händler der Crown Temple B.A.R. für die jesuitischen Rothschilds. Andrew Johnson , Lincolns Vize-Präsident hat den Staatsstreich, namens "14. Verfassungszusatz", gehaßt. Er ging mit einer erschwindelten Begründung für sein Amtsenthebungsverfahren in der Geschichte unter."Präsident Johnson" hielt den 14. Verfassungszusatz für verfassungswidrig und erklärte in der Rede zu seinem Veto:"Ich frage vor dem Kongreß, ob diese Maßnahme nicht ein seinem ganzen Charakter nach beispielloses, unautorisiertes Unterfangen ist, das in spurbarem Konflikt mit den einfachsten Grundsätzen der Verfassung steht und jene Prinzipien von Freiheit und Humanität, für die unsere Ahnen auf beiden Seiten des Atlantik so viel Blut vergossen und so viel ihres Vermögens ausgegeben haben, vollkommen zerstört." (Lawrence, “There is no Fourteenth Amendment!”, U.S. News and World Report, September, 1957).Schließlich ist Lincoln klar geworden, daß er versucht hat Amerika zu retten, indem er es vernichtet hat. Er schuf die "Greenbacks", eine zins- und schuldenfreie Währung und hat versucht die konstitutionelle Form der Vereinigten Staaten wiederherzustellen. Die Jesuiten haben ihn getötet. John Wilkes Booth war ein Handlanger der satanischen Jesuiten.""Nun stellen wir Ihnen John Booth vor, einen berühmten Theaterschauspieler, der nicht so zur Welt gekommen ist, aber im Jahr 1860 begonnen hatte zum römisch katholischen Glauben zu konvertieren. Im Jaht 1860 wurde er in die Geheimloge der Ritter des Goldenen Kreises aufgenommen, einer katholisch geprägten Organisation. Die Ritter des Goldenen Kreises "hatten sich der Verhinderung von Sklaverei in den an die Karibik grenzenden Staaten, dem so genannten, ´Goldenen Kreis´, verpflichtet. Das Wappen der Ritter stellte ein Kreuz dar, das dem Malteserkreuz des alten Malteserordens ähnlich war". Ein im Jahr 1866 unter dem Titel "The Great Conspiracy" veröffentlichtes Buch berichtet davon und zitiert folgende Auszüge eines Briefes aus der Feder von J. W. Booth, an eine unbekannte Person, sehr wahrscheinlich einem jesuitischen Vebündeten (dessen Antwortschreiben nur mit dem Word "Veritas" unterschrieben waren. was auf lateinisch, der Sprache der jesuitischen Priester, Wahrheit bedeutet.""Sehr geehrter Herr: Die Ritter des Goldenen Kreises hatten ein Treffen; ich bin aufgenommen worden.... Sie haben mit erzählt, daß Lincoln, der feige Nigger-Freund, möglicherweise ins Präsidentenamt eingeführt wird, ich jedoch wünsche mit aus ganzem Herzen,´ nie soll die Sonne den Morgen sehn! .... Über eines bin ich mir völlig im Klaren, daß der Süden einen entscheidenden Schritt tun muß. Er muß eine Bombe in die Hand meines Feindes legen, die Terror und Bestürzung erzeugt, wohin sie auch trifft. Sie wissen, was ich meine, deshalb sein Sie nicht erstaunt. Hochachtungsvoll, John Wilkes Booth.""Weil moderne Protestanten nicht nur vergessen haben was Rom war, was sie ist und immer sein wird; der unversöhnlichste und mächtigste Feind des Evangeliums; aber sie betrachten sie als einen Zweig der Kirche von Rom, dessen Grundstein Christus ist."~ Chas. Chiniquy- Fifty Years in the Church of Rome.M. Fylop-Miller, der ehemalige Präsident der John Adams Union, schrieb im Jahr 1816 an Jefferson: "Ich bin nicht glücklich über die Wiedergeburt der Jesuiten. Scharen von ihnen werden sich, unter noch mehr Verkleidungen als selbst ein Führer der Böhmen, als Drucker, Schriftsteller, Verleger, Lehrer etc. ausgeben. Wenn jemals eine Gemeinschaft von Menschen auf dieser Erde und in der Hölle ewige Verdammnis verdient hat, ist es die Gemeinschaft Loyolas."Jefferson antwortete: "Ich betrachte den Wiederaufbau der Jesuiten, deren Licht in die Dunkelheit führt, ähnlich wie Sie.""Bei unserer Suche nach Wahrheit müssen wir beim Vertrag von Veronabeginnen. Der Tod von Präsident Lincoln war der Höhepunkt eines einzigen Schrittes bei dem Versuch den Geheimvertrag von Verona vom Oktober 1822 zu erfüllen, einem Pakt der "Hohen Vertagsparteien" [den Königen von Preußen, Rußland, Österreich und, hinter der Bühne, Papst Pius VII, der König des Vatikanstaats) dessen Ursprung der ehemalige Wiener Kongreß in Österreich gewesen ist, und der seine Treffen während des ganzen Jahres von 1814-1815 geheim gehalten hat.~ The Suppressed Truth About the Assassination of Abraham Lincoln”Über die gesamte Geschichte unseres Landes, das Amerika genannt wird, hindurch sind wir, wie auch jetzt, von ausländischen Bankstern der Krone und des Vatikans und ihren Juristen der Crown Temple B.A.R. heimgesucht worden. Sie unterstehen alle den Jesuiten. Warum, denken Sie, tragen die mit schwarzen Roben des Saturns bekleideten Huren der B.A.R. schwarz? Sie arbeiten für den Vatikan. Dachten Sie, daß sie rechtschaffene Philantrophen sind?MISSING 13TH AMENDMENT -INTERVIEW WITH DAVID DODGE, RESEARCHER NOV 2012THE MISSING THIRTEENTH AMENDMENTAS PRESENTED BY THE AMERICAN STUDIES INSTITUTE 1997Zuletzt editiert: 22. August 2017