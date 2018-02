Antifaschistische und rechtsextreme Gruppen planen zeitgleiche Proteste in Barcelona

Übersetzt von wunderhaft





[Anm. des Herausgebers: Die am folgenden Tag organisierten Proteste enthüllen die wahre Absicht hinter dem Terroranschlag in Barcelona – das Erzeugen von Unruhen und Gewalt.

Eine große, steigende Anzahl weißer, indigener Europäer haben schlicht genug von den Moslems, die während der vergangenen Jahrzehnte nach Europa geströmt sind, ohne sich in die Kultur zu integrieren und Teil der europäischen Gesellschaft zu werden.





Sicherlich weigerten sich nicht alle mohammedanischen Einwanderer in Europa sich zu integrieren, aber einer großen Mehrheit kann das zu Recht vorgeworfen werden und wir sehen die schrecklichen, destruktiven Auswirkungen auf die europäischen Gesellschaften von Finnland bis Griechenland.





Viele der großen europäischen Städte sind mittlerweile tief zwischen der indigenen weißen Bevölkerung und der muslimischen Einwandererpopulation gespalten. Paris ist ein Pulverfaß mit einem weißen französischen Herz, umgeben von gesetzlosen und von Armut gezeichneten Banlieus, die mit entrechteten, arbeitslosen und zornigen Moslems der zweiten und dritten Generation überfüllt sind. Ein Problem, daß durch die jüngste Ankunft von noch mehr Einwanderern nur weiter verschlimmert worden ist.





Ehemals friedliche und florierende Nationen, wie die Niederlande, Dänemark, Schweden und Norwegen sind destabilisiert worden und werden zunehmend durch Gewaltverbrechen junger muslimischer Einwanderer verdorben, die sich als unbeliebt, unwillkommen, arbeitslos und tief entrechtet erleben, und ihr dortiger Aufenthalt strapaziert die Sozialsysteme dieser Länder bis zum Bersten.





Verschiedene europäische Nationen sehen der aüßerst beunruhigenden Zukunft einer innerhalb einer Generation zur Mehrheit heranwachsenden mohammedanischen Einwandererpopulation entgegen, weil de Geburtenraten unter den weißen indigenen Bevölkerungen weit niedriger sind.





Schweden hat eine Epidemie von Vergewaltigungen und Sexualstraftaten erlebt. Verbrechen die seit 1970 bis vor kurzem (in dieser Größenordnung / Anm. d. Übers.) unbekannt gewesen sind, und der Grund ist die Flut von Einwanderern. Andere Länder, besonders Skandinavien und Deutschland, haben ähnliche Probleme, mit dem Ergebnis, daß sich weiße Bürgerwehren gebildet haben, um durch die Straßen zu streifen und die Banden von jungen mohammedanischen Einwanderern zu bekämpfen.





Machen Sie keinen Denkfehler, denn die ungezügelte Einwanderung war eine verhängnisvollen Katastrophe für Europa, und die europäischen Völker sind sich dessen nun völlig im Klaren, wie wir am Aufstieg der Rechtsextremen und dem Wiederaufleben einer seit dem 2. Weltkrieg nicht gesehenen Form des weißen Nationalismus deutlich sehen.





Dies alles ist zweifellos ein sorgfältig geplanter und organisierter Bestandteil einer ruchlosen Agenda zur Destabilisierung und Zerstörung der europäischen Nationen, um diese ehemals starken, stabilen und stolzen Nationen in eine veritable Mischung aus inter-ethnischem und inter-religiösem Haß und Gewalt zu verwandeln.





Wir sollten nicht den muslimischen Einwanderern, sondern jenen die Schuld geben, die ihnen nicht nur erlaubt, sondern sie aktiv ermutigt haben nach Europa zu kommen und dann aktiv Uneinigkeit unter ihnen geschürt und sie auf jede erdenkliche Weise daran gehindert haben sich in die Kulturen ihrer Gastländer zu integrieren.





Diese ´islamistischen´ Terroranschläge werden sich fortsetzen, und sie werden in ganz Europa stattfinden, die Steigerung der Spannungen wird sich fortsetzten, die Muslime werden weiterhin dämonisiert, und sofern niemand entschieden handelt, um das zu verhindern, werden wir uns inmitten eines riesigen und schrecklichen Rassenkriegs zwischen den weißen indigenen Europäern und der unwillkommenen und verachteten, weitgehend mohammedanischen Einwandererpolulation wiederfinden.





Das ist Herrsche und Teile in seiner Anwendung, mit dem geplanten Ziel der Zerstörung der europäischen Gesellschaft und Kultur.





Wann werden wir den Punkt erreichen, an dem eine weiße Bevölkerung, die fürchtet zur Minderheit im eigenen Land zu werden, Massendeportationen zurück in den Mittleren Osten und nach Afrika fordert?





Ich habe von solchen Gefühlen schon vor mindestens einem Jahrzehnt gehört und diese Gefühle verbreiten sich zunehmend unter Menschen, deren Einstellung zum Islam und zur Einwanderung bisher liberal gewesen ist. Die Furcht vor der ´Islamisierung´ wächst in europäischen Gegenden, in denen Einwanderer früher willkommen wurden, sprunghaft an und breitet sich aus.





Vielleicht gibt es die Chance, wenn sie auch gering ist, daß die Einwanderer friedlich davon überzeugt werden können in ihre Heimatländer zurückzukehren, wo sie sicherlich beim Wiederaufbau, dieser durch konstruierte Kriege zerstörten Nationen, gebraucht werden, wenn der Mittlere Osten und Nord-Afrika aufhören Kriegsgebiete zu sein. Ian]

Jan Greenhalgh ist Fotograf und Historiker mit einem besonderem Interesse an Militärgeschichte und den tatsächlichen Gründen von Konflikten.



Sein Studium der Geschichte und der Medienwirtschaft haben ihm einen tiefen Einblick in den Gebrauch der Massenmedien beim Erzeugen von Konflikten in der Moderne ermöglicht.

Seine bevorzugten Studiengebiete umfassen staatlich finanzierten Terrorismus, von Medien hergestellte Realität und die Rolle von Geheimdiensten bei der Manipulation der Bevölkerung und der Wahrnehmung von Ereignissen.

Nur einen Tag nach dem Anschlag auf Barcelonas Las Ramblas, bei dem mutmaßlich mindestens 14 Menschen ums Leben kamen, planen entgegengesetzte politische Gruppen eine Auseinandersetzung nahe dem Ort des Terroranschlags.Mitglieder der rechtsextremen spanischen Gruppe La Falange planen sich in der Nähe des Marktplatzes, La Boqueria, im Zentrum der Stadt, nur 500 Meter von dem Ort zu treffen, wo der Lieferwagen vorsätzlich in eine Gruppe von Fußgängern gesteuert wurde.La Falange hat die "Politik des Mulitkulturalismus" und der Einwanderung für den Terroranschlag im Zentrum Barcelonas verantwortlich gemacht. Die Gruppe, die mit 11.000 Mitliedern bei Facebook prahlt, teilt dort regelmäßig anti-islamistische Ansichten untereinander aus.Auch huldigt die Gruppe im Internet Onésimo Redondo, einem Politiker der Falangisten und anti-semitischem Autor der 1930er Jahre."Niemand wurde von dem Gedanken getäuscht, daß die Politik von Mulikultralismus und #RefugeesWelcome nicht so enden würde, wie es gestern auf Las Ramblas in Barcelona geschehen ist", lautete eine Erklärung auf er Website von La Falange.Sie haben Unterstützer aufgerufen sich um 19:00 nahe Las Ramblas zu treffen, um der "Abwehr des Jihadismus" Ausdruck zu verleihen und gegen den Islam zu protestieren.Mittlerweile haben die linksextremen Gruppen, Arran und Edavant, ebenfalls eine Veranstaltung nahe La Boqueria organisiert, um gegen Fasshismus zu protestieren.Laut den von Endavant, einer sozialistischen Gruppierung, im Internet geteilten Informationen, soll ihr Treffen ihrem Wiederstand gegen den "Terror von Daesh und dem faschistischen Hass" zum Ausdruck bringen...