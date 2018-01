Ich bin Syrer und lebe in Syrien: "Es gab weder eine Revolution noch einen Bürgerkrieg. Die Terroristen werden von Eurer Regierung entsandt"

Amerikaner, Bitte Helft Uns

Vor zwei Jahren schrieb "Majd" folgende Worte in bei Facebook:

"Ich bin Syrer... und lebe in Syrien inmitten all dessen. Wir haben Schreckliches gesehen. Es gab weder eine Revolution noch einen Bürgerkrieg. Die Terroristen werden von Eurer Regierung entsandt. Es handelt sich um Al-Qaida, Jabhat, al-Nusra, Wahhabiten, Salafisten, Taliban etc., und die extremistischen Jihadisten werden vom Westen, den Saudis, Katar und der Türkei entsandt. Euer Obama, und wer auch immer hinter oder über ihm steht, unterstützt Al-Qaida und führt einen Stellvertreterkrieg in meinem Land.

Mark Taliano ist pensionierter Highschool-Lehrer, Autor und Aktivist.

VonÜbersetzt von9. September 2016 / 9. Juli 2017, Global ResearchZwang.Einheitliche Zeugenaussagen von Syrern sowie gut dokumentierte, frei zugängliche westliche Quellen und historische Erinnerungen untermauern alle die oben genannte Zeugenaussage.Syrer erleben den Horror, den ihnen der kriminelle Westen gebracht hat. Sie können es sich ein selbstgefälliges Schulterzucken aus Unentschlossenheit nicht leisten, nicht wenn ihre Leben und ihre uralte Zivilisation auf´s Übelste von aus dem Westen bezahlten terroristischen Söldnern bedroht wird."Unsere" Stellvertreter schneiden Kehlen auf, köpfen Menschen und machen keine Gefangenen, während wir in Unentschlossenheit schwanken, empirische Beweise ignorieren und den einfachen Weg einschlagen, dem von westlichen Medienbotschaften verkündeten Lügen-Labyrinth Glauben zu schenken.Hinter dem bequemen Durcheinander, das in den unbewussten Glauben nistet, unsere Regierung wüßte es am Besten oder daß es patriotisch sei, an die in hohle Worte und falsche Erklärungen verpackten Lügen und Hirngespinste von Politikern (die uns nicht mehr vertreten) oder Gesandten des Imperiums zu glauben, verbirgt sich ein Holocaust in Übersee Westliche Gesellschaften verwesen, wegen dieser Lügen und dieser Barbarei, aus ihrem Inneren. Wir schützen eine kriminelle Kabale kommerzieller Globalisten, die nicht unseren Interessen dienen und es niemals tun werden.Unsere Demokratien, die wir schützen sollten, sind verschwunden – außer in den hohlen Worten von Zeitungen und Stenographen. Stattdessen unterstützen wir transnationale, vereinigte Eliten und deren wahnhafte Projekte.Armut und Arbeitslosigkeit wachsen unter den täuschenden Regierungserklärungen, während öffentliche Einrichtungen unter Worten wie "Effizienz" oder "Ökonomie" zu Staub zerfallen – lauter falsche Hüllen, die dazu dienen die Eliten zu bereichern und uns zu vernichten. Der interne Imperialismus im eigenen Land ist ein blasses Abbild des auswärtigen Imperialismus im Ausland.So, wie Länder zerstört und ihre Völker – von abscheulichen Stellvertretern des Westens – abgeschlachtet werden – denken Sie an Syrien, Libyen, die Ukraine und andere –, werden öffentliche Einrichtungen kontaminiert und durch parasitäre, "privatisierte" Faksimiles ersetzt. Der öffentliche Banksektor wird zugunsten des transnationalen Bankstertums, der Förderung der Weltbank und des Zinswuchers des IWF geplündert und zerstört. Die Lebensmittelsicherheit wird durch die Tentakeln der Biotechnologie und künstlich geschaffene Abhängigkeiten von profitorientierten Marktkulturen und ungesunder Nahrung ersetzt und zerstört. Währungen werden zerstört, Sanktionen verhängt und die unbekannte, unsichtbare Hand totalitärer Kontrolle übernimmt, inmitten der Wolke aus Komprador-Regimen , Interessen von Oligarchen und achselzuckenden einheimischen Bevölkerungen, die Macht.Syrien verweigert die Unterwerfung. Deshalb wird dem Westen gelehrt sie zu hassen, und der Rest der Welt lernt sie zu lieben und zu respektieren.Jedoch ist Syriens Kampf auch unser Kampf. Syrien repräsentiert internationales Recht, Stabilität und Integrität: dieselben Werte, die die Menschen im Westen vordergründig schätzen, aber hartnäckig zurückweisen, während unsere Länder unter einem erstickenden Nebel aus Lügen und Täuschung dahinwelken.Ich unterstütze Syrien, weil ich respektiere, was von internationalem Recht noch übrig ist.Ich unterstütze Syrien, weil ich den Wahhabismus, die Sharia und den Terrorismus zurückweise.Ich unterstütze Syrien, weil ich die undemokratischen, transnationalen Oligarchien, die unsere einst blühenden, nun toten Demokratien, unterwandern, zurückweise.Ich weise die Lügen unserer Propagandamedien , die hohlen Worte unserer Politiker und die falschen "humanitären" Nachrichtenmeldungen, welche nicht kriegführende Länder und deren Bevölkerungen dämonisieren, zurück.Im Namen der Gerechtigkeit, der Menschlichkeit und der Rechtsstaatlichkeit unterstütze ich die gewählte, von ihrem Präsidenten, Bashar al-Assad, geführte, syrische Regierung.Alles was wir tun müssen ist, unsere Augen zu öffnen.