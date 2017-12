Israel zerstört syrischen Panzer und strebt erneut einen 3. Weltkrieg an

Die Saringas-Lüge hat nicht funktioniert. Andere Machenschaften haben nicht funkioniert. Der Betrug an der internationalen Gemeinschaft hat nicht funktioniert. Trumps Angriff auf Syrien hat nicht funktioniert, obwohl er das amerikanische Volk vorsätzlich betrogen hat. Nun nimmt das israelische Regime die Dinge selbst in die Hand. Sie sind dabei loszuschlagen. Sie sind dabei Assad zu sagen, was sie ihm seit mindestens vier Jahren erzählen, daß er zu gehen hat.

Das aufschlußreiche Video wird in Deutschland zensiert und kann hier nur via Proxy-Server betrachtet werden / Anm. d. Übers.

*******





VonÜbersetzt von25. Juni 2017, Veterans Todayberichtete: "Nach dem Vorfall hat der israelische Premierminister, Benjamin Netanyahu, gesagt, daß sein Land Angriffe auf Ziele in Syrien fortsetzen werde, wenn es ihm notwendig erscheint.Nun, hier ist das Interessante: dieschreibt, daß der Angriff auf den syrischen Panzer infolge "fehlgeleiteter Geschosse der entlang der syrischen Grenze kämpfenden Kriegsparteien" geschah. Aber das ist nicht alles: "Dennoch hält sie das syrische Regime für die Angriffe aus seinem Territorium verantwortlich."Haben Sie das verstanden? Der mutmaßliche Fehler ereignete sich, weil die syrische Armee Terroristen in der Region bekämpft, aber Israel beschuldigt ausschließlich die syrische Regierung! Ergibt das irgendeinen Sinn? Und können sie uns erklären, warum sie die Herzen ihrer Opfer essenden Halsabschneider in der Region unterstützt? Hat nicht selbst dasgeschrieben, daß Israel mit den Terrorzellen in Syrien im Bett liegt.Haaretz erklärt:"Die syrische Armee behauptet, daß die israelischen Luftangriffe sich zeitgleich mit einem Angriff der Islamisten auf derselben Position ereignet hat. Die syrische Armee sagt, daß die beiden Angriffe koordiniert zu seien schienen, und daß der Angriff durch israelische Militärhubschrauber den Angriff der Nusra Front auf einen Vorort von Quneitra unterstützt hat."Die Saringas-Lüge hat nicht funktioniert. Andere Machenschaften haben nicht funkioniert. Der Betrug an der internationalen Gemeinschaft hat nicht funktioniert. Trumps Angriff auf Syrien hat nicht funktioniert, obwohl er das amerikanische Volk vorsätzlich hintergangen hat . Nun nimmt das israelische Regime die Dinge selbst in die Hand. Sie sind dabei loszuschlagen. Sie sind dabei Assad zu sagen, was sie ihm seit mindestens vier Jahren erzählen, daß er zu gehen hat. [1] “IDF releases footage of strikes on Syrian military targets,” Times of Israel, June 24, 2017. [2] “Israeli warplanes target 2 Syrian tanks over spillover cross-border fire,” Russia Today, June 25, 2017. [3] “IDF releases footage of strikes on Syrian military targets,” Times of Israel, June 24, 2017. [4] Rory Jones, Noam Raydan, and Suha Ma’ayeh, “Israel Gives Secret Aid to Syrian Rebels,” Wall Street Journal, June 18, 2017. [5] Two Killed in Israeli Airstrikes on Syrian Army in Golan Heights, Local Reports Say,” Haaretz, June 24, 2017. [6] “’Israel wanted Assad gone since start of Syria civil war,’” Jerusalem Post, September 17, 2017.