Gender-Ideologie schädigt Kinder

* / Anm. d. Übers.), anerkannte mentale Störung. Geschlechtsdysphorie. Geschlechtsdysphorie, die früher als sexuelle Identitätsstörung gelistet war, ist eine, gemäß der letzten Ausgabe des Diagnostic and Statisical Manual of the American Psychiatric Association (DSM-V) (äquivalent zum ICD-Code / Anm. d. Übers.), anerkannte mentale Störung.

Geschlechtsdysphorie und sexuellen Identitätsstörungen sind nie widerlegt worden.

Geschlechtsdysphorie diagnostiziert worden ist und die im Alter von mindestens elf Jahren mit Pubertät hemmenden Medikamenten behandelt wurden, benötigen später beim Heranwachsen gegengeschlechtliche Hormone um das andere Geschlecht weiter auszubilden. Diese Kinder werden, selbst auf dem Weg der künstlichen Befruchtung, niemals in der Lage sein genetisch verwandte Kinder zu zeugen. Außerdem sind gegengeschlechtliche Hormone mit erheblichen Gesundheitsrisiken, einschließlich aber nicht nur Herzkrankheiten, Bluthochdruck, Thrombosen, Schlaganfällen, Diabetes und Krebs, verbunden.

12 Welcher mitfühlende und verantwortungsvolle Mensch würde mit dem Wissen, daß 88% aller Mädchen und 98% aller Jungen die Realität nach ihrer Pubertät bei psychischer und physischer Gesundheit

schließlich

akzeptieren, junge Kinder zu diesem Schicksal verurteilen?

Erläuterungen zu regelmäßigen Fragen bezüglich der Pukte 3 und 5

Geschlechtsdysphorie um eine

Persönlichkeitsstörung handelt?"

Die APA erklärt, daß alle, die unter ihrer

Geschlechtsdysphorie leiden und verzweifeln der Definition einer

Persönlichkeitsstörung entsprechen. Die Akademie kennt in der medizinischen Literatur, keinen dokumentierten Fall, in dem ein Kind

, dem der Gedanke, an seinen normalen und gesunden Pubertätsverlauf keine erheblichen Sorgen bereitet hat,

um Pubertät hemmende Hormone gebeten hat.

Aus dem Informationsblatt des

"Der entscheidende Faktor der Geschlechtsdysphorie ist das Vorhandensein erheblicher klinischer, mit dem Umstand verbundener Not."

"Dieser Umstand verursacht erhebliche Not oder Einschränkungen auf sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Tätigkeitsfeldern."

Das Fazit ist Folgendes:

Ouellenangaben:

VonÜbersetzt vonaktualisiert im Mai 2017, American College of PediatriciansDie normale menschliche Gestalt ist entweder männlich oder weiblich. Das menschliche Geschlecht ist offensichtlich zum Zweck der Reproduktion und Blüte unserer Art absichtlich dual konzipiert. Dieses Prinzip ist offenkundig. Sämtliche der sehr seltenen sexuellen Entwicklungsstörungen, einschließlich aber nicht begrenzt auf die Feminisierung und das adrenogenitale Syndrom, sind identifizierbare Abweichungen von der dual-geschlechtlichen Norm und werden zu Recht als als Störungen des Körperbaus betrachtet. Individuen mit Störungen der sexuellen Entwicklung (auch als "Intersex" bezeichnet) stellen kein drittes Geschlecht dar.Niemand wird mit einem männlichen oder weiblichen Bewußtsein geboren, dieses Bewußtsein entwickelt sich mit der Zeit und kann, wie alle Entwicklungsprozesse, abhängig von der subjektiven Wahrnehmung, den Beziehungen und negativen (andersartigen) Erfahrungen eines Kindes von seiner Kindheit an entgleisen. Menschen, die angeben sich wie "das andere Geschlecht" oder "irgendwo dazwischen" zu fühlen, stellen kein drittes Geschlecht dar. Biologisch bleiben sie Männer oder Frauen.Wenn ein ansonsten biologisch gesunder Junge meint ein Mädchen zu sein oder ein ansonsten biologisch gesundes Mädchen meint, es sei ein Junge, liegt objektiv ein psychologisches Problem vor, dessen Ursache in der Psyche und nicht im Körper liegt und auch so behandelt werden sollte. Diese Kinder leiden anDie Theorien über Psychodynamik und sozialem Lernen zuOb reversibel oder nicht, verursachen Pubertät hemmende Hormone ein Leiden – das Ausbleiben der Pubertät – und verhindern das Wachstum und die Fruchtbarkeit eines vormals biologisch gesunden Kindes.Die Ablehnung des eigenen Geschlechts auf dem Weg der öffentlichen Erziehung und der Gesetzgebung als normal zu fördern wird Kinder und Eltern verwirren und mehr Kinder als bisher in "Gender-Kliniken" bringen, wo ihnen Pubertät hemmende Medikamente verabreicht werden. Das wiederum stellt buchstäblich sicher, daß sie sich für die lebenslängliche Einnahme krebserregender und anderweitig giftiger gegengeschlechtlicher Hormone "entscheiden" und als junge Erwachsene wahrscheinlich unnötige chirurgische Verstümmlungen ihrer gesunden Körperteile erwägen.President of the American College of PediatriciansVice President of the American College of PediatriciansPediatric EndocrinologistUniversity Distinguished Service Professor of Psychiatry at Johns Hopkins Medical School and the former psychiatrist in chief at Johns Hopkins Hospital"Wo weisen APA oder DSM-V darauf hin, daß es sich beiDie APA (American Psychiatric Association) ist Autor des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition (DSM-V)."Wo führt das DSM-V die Auflösungsraten für Geschlechtsdysphorie auf?"Auf Seite 455 des DSM-V unter "Geschlechtsdysphorie ohne Störung der sexuellen Entwicklung" steht: "Die Raten des Andauerns der Geschlechtsdysphorie von der Kindheit in die Adoleszenz oder das Erwachsenenalter variieren. Bei gebürtigen Männern betrug die Rate des Fortbestehens zwischen 2,2% und 30%. Bei gebürtigen Frauen betrug sie zwischen 12% und 50%." Einfache Mathematik ermöglicht eine Kalkulation für gebürtige Jungen: die Auflösung erfolgt bei100% - 2%=97,8% (ca. 98% sexuell irritierter Jungen). Ähnlich für gebürtige Mädchen: eine Auflösung erfolgt bei100% - 12%= 88% sexuell irritierter Mädchen.Unsere Gegner befürworten einen neuen, wissenschaflich unbegründeten Standard für das Kindeswohl mit einer pychologischen Konditionierung (zur Geschlechtsdysphorie), die sich andernfalls nach der Pubertät in der Mehrzahl aller Fälle bei den betroffenen Patienten verlieren würde. Insbesondere raten sie: zur Bekräftigug der von der physikalischen Realität abweichenden Gedanken von Kindern, der vorpubertären chemischen Kastration dieser Kinder mit GnRH-Analoga (Pubertätshemmer, die Unfruchtbarkeit, verkümmertes Wachstum, verminderte Knochendichte verursachen und einen unbekannten Einfluß auf ihre Gehirnentwicklung haben) und, schließlich, die dauerhafte Sterilisation dieser Kinder vor ihrem 18. Lebensjahr durch gegengeschlechtliche Hormone. Es existiert eine sich offensichtlich selbst erfüllende Art und Weise junge, geschlechtlich dysphorische Kinder zu ermutigen ihr entgegengesetztes Geschlecht zu imitieren und dann die Unterdrückung ihrer Pubertät zu einzuleiten. Setzen wir, wenn wir einen Jungen (der dazu bestimmt ist ein Mann zu werden), ob er sein Geshlecht in Frage stellt oder nicht, wie ein Mädchen behandeln und damit seine natürliche pubertäre Entwicklung zum Mann unterdrücken, nicht unausweichliche Folgen in Gang. All seine gleichgeschlechtlichen Freunde entwickeln sich zu jungen Männern, seine Freundinnen entwickeln sich zu jungen Frauen, aber er bleibt ein vorpubertärer Junge. Er wird psychologisch isoliert und allein gelassen. Er wird mit dem psychologischen Eindruck zurückbleiben, daß etwas nicht stimmt. Er wird weniger in der Lage sein sich mit seinen gleichgeschlechtlichen Freunden zu identifizieren und männlich zu sein und sich daher selbst wahrscheinlicher als "nicht männlich" oder weiblich identifizieren. Außerdem hat die Neurowissenschaft festgestellt, daß der präfrontale Cortex des Hirns, der für Entscheidungen und die Risikoabwägung verantwortlich ist, vor einem Alter von ca. 25 Jahren nicht vollständig ausgebildet ist. Nie war es wissenschaftlich deutlicher, daß Kinder und Heranwachsende unfähig sind sachkundige Entscheidungen hinsichtlich dauerhaften, irreversiblen und lebensverändernden medizinischen Eingriffen zu treffen. 